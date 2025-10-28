Advertisement
ध्वज-कलश स्थापित, परकोटे के 6 मंदिर भी बनकर तैयार..अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आई खुशखबरी

Ram Mandir Construction:  अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अब श्रीरामलला का मुख्य मंदिर और परकोटे के सभी छह मंदिर बनकर तैयार हो चुके हैं.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:23 PM IST
Ayodhya ram Mandir
Ayodhya ram Mandir

Ayodhya ram Mandir: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अब श्रीरामलला का मुख्य मंदिर और परकोटे के सभी छह मंदिर भगवान शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य देव, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा एवं शेषावतार पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं. इन सभी मंदिरों पर ध्वजदंड और कलश भी स्थापित कर दिए गए हैं, जिससे पूरे मंदिर परिसर में आस्था और भव्यता का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है.

सप्त मण्डप का निर्माण कार्य भी पूरा
उन्होंने बताया कि सप्त मण्डप जिनमें महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या के मंदिर शामिल हैं, उनका निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है. साथ ही संत तुलसीदास का मंदिर, गीधराज जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं. ये सभी प्रतीक श्रीराम कथा और उनकी लीलाओं के ऐतिहासिक साक्षी हैं.

पंचवटी का निर्माण कार्य जारी
चंपत राय ने बताया कि दर्शनार्थियों की सुविधा और व्यवस्थाओं से जुड़े सभी प्रमुख कार्य पूरे कर लिए गए हैं. वहीं सड़क निर्माण, पत्थर फ्लोरिंग, भूमि सौंदर्यीकरण, हरियाली और लगभग दस एकड़ क्षेत्र में पंचवटी निर्माण का कार्य तेजी से जारी है. इसके अलावा लगभग साढ़े तीन किलोमीटर लंबी चारदीवारी, ट्रस्ट कार्यालय, अतिथि गृह और सभागार का निर्माण भी प्रगति पर है.

चमकेगी रामनगरी
उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण कार्य श्रीराम मंदिर को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से भव्य बना रहा है, बल्कि अयोध्या को विश्व स्तर पर सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र भी स्थापित करेगा. बता दें कि

2021 में शुरू हुआ था निर्माण काम 
अयोध्या में स्थित जन्मभूमि पर 15 जनवरी 2021 को राम मंदिर के निर्माण से संबंधित कार्य शुरू हुए थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया था. श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनवरी 2021 से मंदिर निर्माण के लिए नींव की खोदाई शुरू कराई थी. अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी.

Ayodhya News: 25 नवंबर को आम श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे रामलला के दर्शन! जानिए क्या है वजह?

 

Ayodhya Ram mandir

