/अयोध्या राम मंदिर निर्माण अपडेट: नृपेंद्र मिश्रा ने बताई फाइनल डेट, जानें कब तक होगा परिसर का काम ?

राज्य चुनें
Nripendra Mishra's Statement: उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का विस्तृत ब्योरा दिया है. उनके अनुसार, मंदिर परिसर के भीतर चल रहे अधिकांश प्रमुख निर्माण कार्य इस वर्ष 30 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे. इसके बाद निर्माण कार्य संभाल रहीं प्रमुख कंपनियां, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा कंस्ट्रक्शन, 30 अक्टूबर तक अपने सभी दायित्वों को पूरा करके साइट खाली कर देंगी. निर्माण समिति का पूरा ध्यान इस बात पर है कि वर्ष के अंत तक ठेकेदारों और निर्माण से जुड़े सभी वित्तीय व तकनीकी मामलों का निपटारा कर लिया जाए, ताकि कोई भी काम अधूरा न रहे.
ऑडिटोरियम और भव्य संग्रहालय का निर्माण
मुख्य मंदिर परिसर का काम समाप्त होने के बाद मुख्य रूप से दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रहेगा. ऑडिटोरियम और एक आधुनिक संग्रहालय. ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य राजकीय निर्माण निगम द्वारा संभाला जा रहा है, जबकि संग्रहालय का काम अलग-अलग तकनीकी विशेषज्ञों की सीधी देखरेख में चल रहा है. यह दोनों निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरी तरह से संपन्न होने की योजना है. इस परिसर को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को केवल धार्मिक दर्शन ही न मिले, बल्कि उन्हें भारत की सांस्कृतिक धरोहर और रामकथा का एक अद्वितीय अनुभव भी प्राप्त हो सके.
सबसे बड़ी और आधुनिक चुनौती
नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि पूरे परिसर में संग्रहालय का निर्माण सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है. इस संग्रहालय में कुल 20 आधुनिक गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें उन्नत और इमर्सिव तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इस तकनीक के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान राम के जीवन और मंदिर परिसर के इतिहास का दिव्य अनुभव कराया जाएगा. उदाहरण के लिए, गैलरी नंबर 7 में श्रद्धालुओं को वर्चुअली मंदिर परिसर के सभी मंदिरों और ढांचों के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं, गैलरी नंबर 17 में भगवान राम के वनगमन और उनकी नदियों के माध्यम से की गई यात्राओं को आधुनिक डिजिटल माध्यमों से जीवंत किया जाएगा. इस तकनीकी कार्य को दिशा देने के लिए आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञ लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यह संग्रहालय फरवरी-मार्च 2027 के बाद आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा.
सुरक्षा व्यवस्था और बाउंड्री वॉल की समयसीमा
मंदिर परिसर की सुरक्षा और भव्यता को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. निर्माण समिति के अनुसार, बाउंड्री वॉल का काम इस वर्ष दिसंबर तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण चरण है। बाउंड्री वॉल बनने के बाद परिसर में अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण और सिक्योरिटी सिस्टम लगाने का काम शुरू होगा, जिसमें लगभग दो महीने का अतिरिक्त समय लगेगा. इन सभी इंतजामों के पूरा होते ही राम मंदिर परिसर न केवल तकनीकी दृष्टि से आधुनिक बनेगा, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित और सुव्यवस्थित भी हो जाएगा.