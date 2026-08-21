/अयोध्या राम मंदिर निर्माण अपडेट; नृपेंद्र मिश्रा ने बताया, 60 काम पूरे, अब संग्रहालय और ऑडिटोरियम पर जोर

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Ram Mandir Museum and Auditorium: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करोड़ों श्रद्धालुओं के लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा करने वाला ऐतिहासिक काम है. भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक के दूसरे दिन सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान मंदिर निर्माण से जुड़ी प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. मंदिर निर्माण में केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं लगाया गया है. इसका पूरा निर्माण ट्रस्ट की ओर से एकत्र किए गए धन से कराया गया है.
70 में से करीब 60 काम पूरे
नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर परिसर में कुल करीब 70 निर्माण कार्य तय किए गए थे. इनमें से लगभग 60 काम पूरे हो चुके हैं. इन सभी पूरे हो चुके कार्यों को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है. अब इन निर्माण कार्यों और सुविधाओं की देखरेख की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी. इससे मंदिर परिसर में तैयार हो चुकी सुविधाओं के संचालन और रखरखाव का काम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ सकेगा.
बारिश में जलभराव की समस्या पर काम
अयोध्या में बारिश के दौरान मंदिर परिसर और आसपास जलभराव की समस्या को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई. नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस मामले में मंडलायुक्त और नगर आयुक्त से बातचीत की गई है. मंदिर परिसर के सीवेज और बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था को मुख्य नाले से जोड़ने का काम किया जा रहा है. इस काम को करीब दो महीने में पूरा करने की उम्मीद है। इसके बाद बारिश के दौरान पानी की निकासी पहले के मुकाबले बेहतर होने की संभावना है.
संग्रहालय और ऑडिटोरियम पर अब फोकस
मंदिर परिसर में अब उन निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो अभी बाकी हैं. इनमें संग्रहालय, ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय प्रमुख हैं. राम मंदिर परिसर में बनने वाला संग्रहालय श्रद्धालुओं और आने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण होगा. इसमें राम मंदिर और उससे जुड़े इतिहास की जानकारी को प्रदर्शित करने की योजना है.
नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि संग्रहालय की गैलरी नंबर सात के निर्माण पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. हालांकि संग्रहालय में प्रवेश के लिए शुल्क लिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही करेगा. यानी प्रवेश व्यवस्था और शुल्क से जुड़ा अंतिम निर्णय ट्रस्ट की ओर से लिया जाएगा.
चंपत राय के पत्र पर भी दी सफाई
मीडिया से बातचीत के दौरान नृपेंद्र मिश्रा से चंपत राय के पत्र में उनका नाम होने को लेकर भी सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है. उन्होंने इस संबंध में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया.
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है. परिसर में तय किए गए अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और उन्हें ट्रस्ट को सौंपा जा चुका है. अब बाकी बचे महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के साथ-साथ जल निकासी और रखरखाव जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. संग्रहालय, ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण पूरे होने के बाद मंदिर परिसर की सुविधाएं और अधिक व्यापक हो जाएंगी.