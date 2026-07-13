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अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला: 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, अब 27 जुलाई को अदालत में होगी पेशी

Ayodhya News : अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर हुए कथित दान गबन मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है. इस मामले में जेल में बंद आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब इन सभी आरोपियों को आगामी 27 जुलाई को अदालत में फिर से पेश किया जाएगा.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 13, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:43 PM IST
अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला: 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, अब 27 जुलाई को अदालत में होगी पेशी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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