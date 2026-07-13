/अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला: 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, अब 27 जुलाई को अदालत में होगी पेशी

क्या है पूरा मामला?

यह मामला राम मंदिर के नाम पर की गई अवैध वसूली और दान में धांधली से जुड़ा है. पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात की गहन पड़ताल कर रही हैं कि किस तरह से मंदिर के नाम पर लोगों से धन जुटाया गया और उसमें किस स्तर पर गबन किया गया. आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं. फिलहाल, सभी आठों आरोपी जेल में हैं और कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं.