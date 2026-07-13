/अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला: 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी, अब 27 जुलाई को अदालत में होगी पेशी

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर हुए कथित दान गबन मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है. इस मामले में जेल में बंद आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब इन सभी आरोपियों को आगामी 27 जुलाई को अदालत में फिर से पेश किया जाएगा.
कोर्ट में क्या हुआ?
इस मामले की सुनवाई मुख्य रूप से एंटी करप्शन कोर्ट में चल रही है. वर्तमान में इन मामलों को देख रहे जज रजत वर्मा के अवकाश पर होने के कारण, सोमवार को सुनवाई प्रभारी जज प्रतिभा नारायण की ईसी एक्ट कोर्ट में हुई. प्रभारी जज के समक्ष मामले को रखा गया, जिसके बाद आरोपियों की न्यायिक रिमांड को 14 दिनों के लिए बढ़ाए जाने का आदेश पारित हुआ.
कस्टडी रिमांड पर कल होगी सुनवाई
न्यायिक हिरासत बढ़ाने के साथ ही, इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब विवेचक ने दो मुख्य आरोपियों टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की कस्टडी रिमांड की मांग की. जांच अधिकारियों का मानना है कि इन दोनों आरोपियों से पूछताछ करना और उनसे महत्वपूर्ण सबूत जुटाना मामले की जांच के लिए बेहद जरूरी है. इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड की अर्जी लगाई है. इस मांग पर सुनवाई अब कल को एंटी करप्शन कोर्ट में होगी.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला राम मंदिर के नाम पर की गई अवैध वसूली और दान में धांधली से जुड़ा है. पुलिस और जांच एजेंसियां इस बात की गहन पड़ताल कर रही हैं कि किस तरह से मंदिर के नाम पर लोगों से धन जुटाया गया और उसमें किस स्तर पर गबन किया गया. आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं. फिलहाल, सभी आठों आरोपी जेल में हैं और कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं.
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