/अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला: ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि से SIT करेगी पूछताछ

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मंदिर के दान में धांधली करने के आरोपी हैं. लेकिन जांच का दायरा अब और बड़ा हो गया है. पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) अब उन सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है, जिनका मंदिर के धन प्रबंधन से कोई भी संबंध हो सकता है.
कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज सवालों के घेरे में
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा नाम राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज का सामने आया है. चूंकि मंदिर के कोष का प्रबंधन, दान की प्रक्रिया को पारदर्शी रखना और बहुमूल्य आभूषणों की सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है, इसलिए उन पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं.
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और आलोचक खुलकर कह रहे हैं कि दान में हुई चोरी के लिए प्रशासनिक स्तर पर स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज की जवाबदेही तय होनी चाहिए. उनका तर्क है कि अगर ट्रस्ट के धन प्रबंधन में चूक हुई है, तो इसके लिए कोषाध्यक्ष को अपनी सफाई देनी होगी.
पुणे स्थित बंगले और आर्थिक प्रबंधन पर चर्चा
हाल ही में जी मीडिया की एक रिपोर्ट ने इस विवाद को और हवा दे दी है. इस रिपोर्ट में स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज के पुणे स्थित एक आलीशान बंगले का जिक्र किया गया है. आलोचकों का कहना है कि मंदिर के आर्थिक प्रबंधन और दान की सुरक्षा पर उठे सवालों के बीच, ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी के निजी संसाधनों की चर्चा भी जरूरी है. इन आरोपों ने जनता के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या दान के धन का प्रबंधन पूरी तरह सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त था.
SIT की कार्रवाई: अब आगे क्या?
सूत्रों के मुताबिक, SIT ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज को पूछताछ के दायरे में लिया है. राम मंदिर के निर्माण के बाद से हुए सभी वित्तीय लेन-देन, दान का हिसाब-किताब और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे गहन पूछताछ की जाएगी. SIT यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या दान चोरी की यह घटना केवल निचले स्तर की साजिश थी या इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत भी शामिल है.