/अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला: ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि से SIT करेगी पूछताछ

पुणे स्थित बंगले और आर्थिक प्रबंधन पर चर्चा

हाल ही में जी मीडिया की एक रिपोर्ट ने इस विवाद को और हवा दे दी है. इस रिपोर्ट में स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज के पुणे स्थित एक आलीशान बंगले का जिक्र किया गया है. आलोचकों का कहना है कि मंदिर के आर्थिक प्रबंधन और दान की सुरक्षा पर उठे सवालों के बीच, ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारी के निजी संसाधनों की चर्चा भी जरूरी है. इन आरोपों ने जनता के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या दान के धन का प्रबंधन पूरी तरह सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त था.