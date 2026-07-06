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अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला: ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि से SIT करेगी पूछताछ

Ram Mandir Trust Treasurer: अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो मंदिर के दान में धांधली करने के आरोपी हैं. लेकिन जांच का दायरा अब और बड़ा हो गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 06, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:48 AM IST
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला: ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि से SIT करेगी पूछताछ
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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