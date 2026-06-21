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अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में SIT जांच तेज, दस्तावेज-पूछताछ के बाद रिपोर्ट तैयार; प्रमुख पदाधिकारियों पर बंदिशें!

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच तेज हो गई है. एसआईटी ने दान काउंटर पर कटने वाली सभी रसीदों के रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में ले लिए हैं. सूत्रों की मानें तो एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को भेजी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 21, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:05 AM IST
अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में SIT जांच तेज, दस्तावेज-पूछताछ के बाद रिपोर्ट तैयार; प्रमुख पदाधिकारियों पर बंदिशें!
Image Credit: Ram Mandir Donation Controversy

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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