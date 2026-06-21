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Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है. एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को भेजी है. बताया जा रहा है कि एसआईटी ने दान काउंटर पर कटने वाली सभी रसीदों के रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में ले लिए हैं. एसआईटी को जांच में यह शिकायत मिली थी कि कई लोगों ने दान किया, लेकिन उनको रसीद प्राप्त नहीं हुई. ऐसे में उन शिकायतों के आधार पर दान काउंटर के सभी रिकॉर्ड्स रसीदों के एसआईटी ने अपने कब्जे में ले लिए हैं.
5000 से ऊपर के सवाल, 113 लोगों से पूछताछ
दान पेटी से चंदा चोरी तक के पूरे खेल का पैटर्न अनलॉक हो गया है. एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान 5000 से ज्यादा सवाल पूछे हैं. कुल 113 लोगो से पूछताछ हुई. 25 से 30 संदिग्ध सीधे शक के घेरे में हैं. इस लिस्ट में बैंक कर्मचारी, ट्रस्ट से जुड़े लोग और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. चोरी करने के लिए एक ही तरीका अपनाया गया. कुल 2000 घंटों की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली गई है. केवल अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के शिफ्ट पैटर्न में कभी भी बदलाव नहीं हुआ है. टिन्नू यादव भी इसी शिफ्ट में रहता था. हर शिफ्ट में कुछ दिनों बाद कर्मचारियों में बदलाव होता था, लेकिन इस शिफ्ट में कभी भी बदलाव नहीं हुआ.
कितनी थी अनुकल्प मिश्रा की सैलरी?
अनुकल्प मिश्रा की ट्रस्ट में सैलरी 18 से ₹20 हजार थी, लेकिन इसने अपने गांव मिल्कीपुर के बसवां में एक बहुत बड़ी भागवत कराई. जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई. इसकी भूमिका सीधे तौर पर संदिग्ध पाई जा रही है. ये लवकुश का जीजा है.
एसआईटी जांच में हुए कई खुलासे
अयोध्या में अब तक हुई एसआईटी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों में से जिन लोगों ने महंगे फोन और गाड़ियां ली हैं, उनके वित्तीय स्रोतों की जांच पूरी हो गई है. मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर, जिसके पास सीसीटीवी फुटेज की पूरी जिम्मेदारी है, उसकी भूमिका जांच के केंद्र में है कि फुटेज कब और क्यों बंद और चालू किए गए इसकी जांच पूरी हो गई है.
ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों पर बंदिश
सूत्रों का कहना है कि श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बिना अनुमति जिले से बाहर जाने से रोक दिया गया है. उन संदिग्ध कर्मियों को भी जिला छोड़ने पर अनुमति लेने की हिदायत दी है, जिनके नाम गबन प्रकरण में सामने आए हैं. एसआईटी ने दान पात्रों की धनराशि के उपयोग और अनावश्यक खर्चों की जांच करने के लिए ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा के पहले से अब तक की भूमि खरीद से संबंधित सभी मामलों की पड़ताल की है. इस दौरान वर्ष 2021 तक के पुराने रिकॉर्ड और इनसे जुड़े लोगों से पूछताछ की गई.
अधिकारियों को रिकॉर्ड समेत बुलाया
उन बैंक अधिकारियों को भी बुलाया, जिनमें धनराशि का लेन-देन हुआ था. एसआईटी ने छह दिनों की जांच के निष्कर्ष तय कर लिये हैं. ट्रस्ट ने 2021 से अब तक लगभग 44 एकड़ जमीन खरीदी है, जिनमें से कई भूखंडों की कीमत काफी अधिक दी गई. एसआईटी ने इसकी आवश्यकता को लेकर सवाल किए. वास्तविक कीमत जानने के लिए पूर्व स्वामियों को और खरीद प्रक्रिया में शामिल रहे कुछ लोगों को भी बुलाया. इसके साथ ही जिन बैंकों के माध्यम से धनराशि का ट्रांजैक्शन किया गया, उनके अधिकारियों को रिकॉर्ड समेत बुलाया गया था.
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