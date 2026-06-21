5000 से ऊपर के सवाल, 113 लोगों से पूछताछ

दान पेटी से चंदा चोरी तक के पूरे खेल का पैटर्न अनलॉक हो गया है. एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान 5000 से ज्यादा सवाल पूछे हैं. कुल 113 लोगो से पूछताछ हुई. 25 से 30 संदिग्ध सीधे शक के घेरे में हैं. इस लिस्ट में बैंक कर्मचारी, ट्रस्ट से जुड़े लोग और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. चोरी करने के लिए एक ही तरीका अपनाया गया. कुल 2000 घंटों की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली गई है. केवल अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा के शिफ्ट पैटर्न में कभी भी बदलाव नहीं हुआ है. टिन्नू यादव भी इसी शिफ्ट में रहता था. हर शिफ्ट में कुछ दिनों बाद कर्मचारियों में बदलाव होता था, लेकिन इस शिफ्ट में कभी भी बदलाव नहीं हुआ.