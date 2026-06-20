Ayodhya: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े चंदे के कथित प्रबंधन को लेकर उठे सवालों के बीच जांच की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है. सूत्रों के अनुसार, लवकुश मिश्रा को एसआईटी ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. हालांकि अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है.