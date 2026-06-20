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राम मंदिर दान विवाद में जांच तेज: लवकुश मिश्रा SIT की हिरासत में, चंपत राय के करीबियों पर भी हो सकती है कार्रवाई

Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर दान के गबन मामले में SIT की जांच तेज हो गई है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि लवकुश मिश्रा जिसके घर से जांच के दौरान करीब 10 लाख रुपये बरामद हुए थे, उसे हिरासत में ले लिया गया है. बताया जा रहा है कि चंपत राय के करीबियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 20, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:40 PM IST
राम मंदिर दान विवाद में जांच तेज: लवकुश मिश्रा SIT की हिरासत में, चंपत राय के करीबियों पर भी हो सकती है कार्रवाई

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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