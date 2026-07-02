/अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला, अब तक 80 लाख 92 हजार रुपये 1,121 डॉलर की रिकवरी,आरोपियों से बरामदगी की सूची सामने आई

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Ayodhya News :उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की राशि में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे भारी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं.
क्या है पूरा मामला?
राम मंदिर में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक दान देते हैं. हाल ही में मंदिर की दान पेटी और चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में बड़ी धांधली की शिकायतें सामने आईं. प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मंदिर के चढ़ावे की राशि को सही तरीके से जमा करने के बजाय आरोपी उसे आपस में बांट रहे थे.
आरोपियों से बरामदगी का विवरण
पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि पकड़े गए सातों आरोपियों ने मंदिर के पैसों का गबन किया था. पुलिस की छापेमारी में उनके पास से कुल 80 लाख 92 हजार रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा और 1,121 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए हैं. बरामदगी का विस्तृत विवरण कुछ इस प्रकार है.
मनीष यादव- 2 लाख रुपये
करुणेश- 18 लाख 7 हजार रुपये
लवकुश- 14 लाख 25 हजार रुपये
अनुकल्प - 16 लाख 82 हजार रुपये
रमाशंकर- 7 लाख 32 हजार रुपये
अविनाश शुक्ला- 20 लाख 39 हजार रुपये और 1,121 डॉलर
टिन्नू यादव: 1 लाख रुपये
इसके अलावा, इन आरोपियों के पास से सोने और चांदी के बहुमूल्य जेवरात भी बरामद किए गए हैं, जो कि श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में दान किए गए थे.
आगे की कानूनी कार्रवाई
इस मामले ने मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैंप्रशासन का कहना है कि भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह खेल कितने समय से चल रहा था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.
सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. मंदिर प्रबंधन ने भी भरोसा दिलाया है कि भविष्य में दान की राशि के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा ताकि आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि धार्मिक स्थलों पर दान के प्रबंधन के लिए अधिक कड़े नियमों की आवश्यकता है.