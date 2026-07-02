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अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला, अब तक 80 लाख 92 हजार रुपये 1,121 डॉलर की रिकवरी,आरोपियों से बरामदगी की सूची सामने आई

Ayodhya News : अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की राशि में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे भारी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 02, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:05 PM IST
अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला, अब तक 80 लाख 92 हजार रुपये 1,121 डॉलर की रिकवरी,आरोपियों से बरामदगी की सूची सामने आई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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