/अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला, अब तक 80 लाख 92 हजार रुपये 1,121 डॉलर की रिकवरी,आरोपियों से बरामदगी की सूची सामने आई

क्या है पूरा मामला?

राम मंदिर में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक दान देते हैं. हाल ही में मंदिर की दान पेटी और चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में बड़ी धांधली की शिकायतें सामने आईं. प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मंदिर के चढ़ावे की राशि को सही तरीके से जमा करने के बजाय आरोपी उसे आपस में बांट रहे थे.