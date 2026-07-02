/चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश के भाई अमित शुक्ला की नोटों के साथ रील वायरल, पुलिस खंगालेगी पैसों का सोर्स

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प्रीति श्रीवास्तव/अयोध्या: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा धनराशि चोरी का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. जेल में बंद मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारी-भरकम कैश (नोटों के बंडल) के साथ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह क्लिप अगस्त 2025 में अपलोड की गई थी और अब ऑनलाइन खूब शेयर की जा रही है. इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.
सोशल मीडिया रील में दिखे नोटों के बंडल
सामने आया वीडियो एक सोशल मीडिया रील है, जिसमें अमित शुक्ला अपने हाथों में कैश के बड़े-बड़े बंडल पकड़े हुए दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो क्लिप अगस्त 2025 में सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, जो अब इंटरनेट पर अचानक खूब शेयर और वायरल की जा रही है.
पुलिस ने वीडियो को जांच में किया शामिल
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अयोध्या पुलिस ने इस वायरल वीडियो को अपनी चल रही आधिकारिक जांच का हिस्सा बना लिया है. पुलिस अधिकारी अब इस बात की गहनता से पड़ताल करेंगे कि वीडियो में दिखाई दे रहे नोटों के बंडलों की सच्चाई क्या है और इन्हें किस परिस्थिति में रिकॉर्ड किया गया था.
पैसों के सोर्स और चोरी के कनेक्शन की होगी जांच
जांच अधिकारी जल्द ही अमित शुक्ला से वीडियो में दिख रहे भारी कैश के सोर्स (पैसे कहां से आए) के बारे में कड़ी पूछताछ कर सकते हैं.साथ ही पुलिस इस बात का भी पता लगाएगी कि रील में दिखाए गए इस पैसे का राम मंदिर डोनेशन चोरी के मौजूदा मामले से कोई सीधा संबंध है या नहीं.
सलाखों के पीछे है अविनाश शुक्ला
गौरतलब है कि मामले का मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है. सोशल मीडिया पर लगातार इससे जुड़े नए तथ्य और कंटेंट सामने आने के कारण यह पूरा विवाद देश भर में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है.
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