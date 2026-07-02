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चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश के भाई अमित शुक्ला की नोटों के साथ रील वायरल, पुलिस खंगालेगी पैसों का सोर्स

Ayodhya News: राम मंदिर डोनेशन चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का नया वीडियो सामने आया है. वीडियो में अमित सोशल मीडिया रील में कैश के बंडल पकड़े हुए दिख रहे हैं.

Written ByPreeti SrivastavaEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 02, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:40 AM IST
चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश के भाई अमित शुक्ला की नोटों के साथ रील वायरल, पुलिस खंगालेगी पैसों का सोर्स
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Srivastava

Preeti Srivastava

प्रीति श्रीवास्तव, 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्होंने राजनीति और क्राइम बीट की खबरों पर खास तौर पर काम किया है. प्रीति को इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और खास स्टोरीज करना पसंद है. उन्हें नए लोगों से मिलना, घूमना, ड्राइविंग और संगीत सुनना भी पसंद है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत CNBC से की थी. इसके बाद उन्होंने Zee News, News18, TV9 Bharatvarsh और फिर दोबारा Zee News में कार्यरत हैं.

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