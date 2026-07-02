/चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश के भाई अमित शुक्ला की नोटों के साथ रील वायरल, पुलिस खंगालेगी पैसों का सोर्स

प्रीति श्रीवास्तव/अयोध्या: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा धनराशि चोरी का मामला लगातार गरमाता जा रहा है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है. जेल में बंद मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारी-भरकम कैश (नोटों के बंडल) के साथ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह क्लिप अगस्त 2025 में अपलोड की गई थी और अब ऑनलाइन खूब शेयर की जा रही है. इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.