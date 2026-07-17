Ram Mandir Scam: चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' फर्म, बेटा संभालता है पूरा काम!

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विशाल रघुवंशी/अयोध्या: यूपी के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब गिरफ्तार आरोपी रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है. टिन्नू यादव अपनी पत्नी पूनम देवी के नाम पर ‘सौंदर्य कंस्ट्रक्शन’ नाम से एक निर्माण कंपनी चला रहा था. यह फर्म साल 2023 से लोक निर्माण विभाग (PWD) में पंजीकृत है.
'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' नाम की एक फर्म आधिकारिक रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड)
लोक निर्माण विभाग (PWD) में ठेकेदारी और फर्मों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. प्राप्त विवरण के अनुसार, 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' नाम की एक फर्म पीडब्ल्यूडी (PWD) में आधिकारिक रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) है. इस फर्म का स्वामित्व टिन्नू की पत्नी के पास है, यानी यह फर्म उन्हीं के नाम पर विभाग में संचालित हो रही है.
बेटा संभालता था काम
वहीं, इस फर्म के जरिए व्यावहारिक रूप से ठेकेदारी का पूरा काम टिन्नू का बेटा रवि संभालता है. रवि इसी 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' फर्म के बैनर तले लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारी से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और निविदाओं (टेंडर्स) में भाग लेकर काम कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब आरोपी और उसके परिजनों से जुड़े आर्थिक लेन-देन, ठेकेदारी कार्यों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही हैं. हालांकि इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगी.
सूत्रों के अनुसार, विभाग में पंजीकरण के पहले ही साल फर्म को करीब 47 लाख रुपये का काम मिल चुका था. कंपनी छोटे-छोटे निर्माण कार्यों के टेंडर लेती थी और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में काम कर रही थी. आरोपी सफेदपोशों और प्रभावशाली लोगों की पैरवी के जरिए टेंडर हासिल करता था. हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
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