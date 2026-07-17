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Ram Mandir Scam: चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' फर्म, बेटा संभालता है पूरा काम!

Ram Temple Donation Row: अयोध्या राम मंदिर धन गबन मामले में आरोपी टिन्नू को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है. जानकारी के अनुसार टिन्नू की पत्नी पूनम के नाम पर सौंदर्य कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म पंजीकृत है. यह फर्म वर्ष 2023 से लोक निर्माण विभाग (PWD) में रजिस्टर्ड बताई जा रही है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 17, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:30 AM IST
Ram Mandir Scam: चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' फर्म, बेटा संभालता है पूरा काम!
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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