Ram Mandir Scam: चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' फर्म, बेटा संभालता है पूरा काम!

बेटा संभालता था काम

वहीं, इस फर्म के जरिए व्यावहारिक रूप से ठेकेदारी का पूरा काम टिन्नू का बेटा रवि संभालता है. रवि इसी 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' फर्म के बैनर तले लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारी से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और निविदाओं (टेंडर्स) में भाग लेकर काम कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब आरोपी और उसके परिजनों से जुड़े आर्थिक लेन-देन, ठेकेदारी कार्यों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही हैं. हालांकि इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही होगी.