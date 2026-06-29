Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला: सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस ने नहीं मांगा रिमांड

अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला: सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस ने नहीं मांगा रिमांड

Ayodhya Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामले में सोमवार को सभी 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया. मामले में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई, और पुलिस ने आरोपियां का रिमांड नहीं मांगा.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 29, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:59 PM IST
अयोध्या राम मंदिर दान गबन मामला: सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस ने नहीं मांगा रिमांड
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत कुल 20 वर्षों का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में काम करने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारितार और जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप सुमित राय से एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर @pradeep_raghav6 से कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भैया, आपने भाभी से मिलवाने का वादा किया था... अखिलेश यादव से बोले युवा समर्थक
Akhilesh Yadav News1 hr ago
2
smabhal news2 hrs ago
3
UP Gold Price Crash6:18 AM IST
4
Noida fire4:29 AM IST
5
Modi cabinet reshuffle4:13 AM IST