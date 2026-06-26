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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के 8 आरोपी गिरफ्तार, दानराशि प्रबंधन में जुड़े थे सभी, टिन्नू-करुणेश की निशानदेही पर रेड

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नामजद सभी 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं. एसआईटी ने इन सभी को बीती रात हिरासत में लिया था. अब इन सभी से पूछताछ के बाद एसआईटी मामले की पूरी सच्चाई सामने लाएगी.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Pooja Singh
Published: Jun 26, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:58 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के 8 आरोपी गिरफ्तार, दानराशि प्रबंधन में जुड़े थे सभी, टिन्नू-करुणेश की निशानदेही पर रेड
Image Credit: Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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