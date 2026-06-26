क्या है ये पूरा मामला?

आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था. एसआईटी ने शुरुआती जांच के बाद दिए रिपोर्ट में 'कठोर' सिफारिशें की और सीएम योगी भी इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि नामजद लोगों में से ज्यादातर दान की गिनती की प्रक्रिया में शामिल थे.