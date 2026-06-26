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Ram Mandir Donation Case: अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के सभी आठों नामजद आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है. इन सभी को गुरुवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद हिरासत में लिया गया था. ये सभी रात भर हिरासत में ही रहे. उसके बाद आठों को गिरफ्तार कर लिया गया. एसआईटी सूत्रों की मानें तो इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
दरअसल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की तहरीर पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है. इन सभी पर चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड़यंत्र समेत कई आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर आरोपियों से मंदिर परिसर के अंदर पूछताछ करने के बाद राम जन्मभूमि थाने की अलग-अलग चार टीम दबिश देने के लिए निकली. माना जा रहा है कि आरोपियों ने पूछताछ में कई चीजों का खुलासा किया है, जिसकी जानकारी लेने के बाद पुलिस मौके के लिए निकली है.
क्या है ये पूरा मामला?
आपको बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ था. एसआईटी ने शुरुआती जांच के बाद दिए रिपोर्ट में 'कठोर' सिफारिशें की और सीएम योगी भी इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि नामजद लोगों में से ज्यादातर दान की गिनती की प्रक्रिया में शामिल थे.
मामले पर क्या बोले अधिकारी?
अधिकारी ने यह भी बताया कि रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के बारे में कहा जाता है कि वह ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का वाहन चालक था. टिन्नू ने पूर्व में मीडिया रिपोर्ट्स से बातचीत के दौरान दान और चढ़ावे की रकम गिनने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया था और कहा था कि उससे जलने वाले कुछ लोग उसका नाम उछाल रहे हैं. हालांकि उसने उन लोगों के नाम नहीं बताए थे.
लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा भी मंदिर में मिले दान की रकम और अन्य कीमती सामान की गिनती का काम करते थे. एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं.
नहीं बचेगा कोई भी आरोपी-मंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी मामले में FIR दर्ज होने पर कहा कि यह योगी जी की सरकार है और इस सरकार में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का नारा शुरु से दिया गया है. उसी के अनुरूप कार्रवाई भी रही है. कहीं भी कोई दोषी नहीं बचेगा. जिसने भी गड़बड़ की होगी, उसको जरूर सजा मिलेगी.