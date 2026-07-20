अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, चंपत राय से मिले जिले के पांच विधायक और महापौर

आरोपियों की रिमांड और बरामदगी

चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड रविवार रात को पूरी हो गई, जिसके बाद दोनों को वापस जिला जेल भेज दिया गया है. लग्जरी गाड़ियां और संपत्तियां पूछताछ के दौरान टिन्नू ने कबूला कि उसने चोरी के पैसों से लग्जरी कार और महंगी बाइक खरीदी है. पुलिस ने उसके दुर्गापुरी स्थित मकान से कार और बाइक बरामद कर ली है. टिन्नू ने लंबे समय से अनियमितता करने और चोरी के पैसों से संपत्तियां व जमीन खरीदने की बात स्वीकार की है. आरोपी टिन्नू की पत्नी पूनम देवी के नाम से सौंदर्य कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर नाम की फर्म रजिस्टर्ड है, जिससे लोक निर्माण विभाग में कारोबार होता है. पुलिस ने स्टेट जीएसटी अधिकारियों से इस फर्म का पूरा वित्तीय रिकॉर्ड तलब किया है. पुलिस के अनुसार मनीष ने टिन्नू के इशारे पर ही चोरी शुरू करने की बात स्वीकार की है, हालांकि उसके पास से कोई नई बरामदगी नहीं हुई है.