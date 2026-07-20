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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, चंपत राय से मिले जिले के पांच विधायक और महापौर

Ayodhya News : अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. जिले के पांचों विधायकों (वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, डॉ. अमित सिंह चौहान और अभय सिंह), महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक प्रतिनिधि रोहित सिंह ने तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचकर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 20, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:14 PM IST
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, चंपत राय से मिले जिले के पांच विधायक और महापौर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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