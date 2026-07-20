अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, चंपत राय से मिले जिले के पांच विधायक और महापौर

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. जिले के पांचों विधायकों (वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, चंद्रभानु पासवान, डॉ. अमित सिंह चौहान और अभय सिंह), महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक प्रतिनिधि रोहित सिंह ने तीर्थ क्षेत्र भवन पहुंचकर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की. इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे पहले व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी चंपत राय से मिल चुका है.
दानपात्रों की गिनती फिर से शुरू
बता दें कि जब से राम मंदिर चंदा चोरी में धांधली की खबर आई है तब से सतर्कता बरती जा रही है. अब राम मंदिर के दानपात्रों में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित राशि की गिनती श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दोबारा शुरू करवा दी है. एक हफ्ते के परीक्षण के बाद भारतीय स्टेट बैंक की देखरेख में अब दो शिफ्टों में गिनती हो रही है.
पहली शिफ्ट: सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक
दूसरी शिफ्ट: दोपहर 2:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक
प्रत्येक शिफ्ट में 10 से 12 कर्मचारी काम कर रहे हैं. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए ट्रस्ट ने चार कर्मियों को तैनात किया है. सुभाष श्रीवास्तव के जेल जाने के बाद शोभनाथ मिश्र को नया गणना प्रभारी बनाया गया है, जबकि कैप्टन केके तिवारी को वरिष्ठ प्रभारी नियुक्त किया गया है.
आरोपियों की रिमांड और बरामदगी
चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड रविवार रात को पूरी हो गई, जिसके बाद दोनों को वापस जिला जेल भेज दिया गया है. लग्जरी गाड़ियां और संपत्तियां पूछताछ के दौरान टिन्नू ने कबूला कि उसने चोरी के पैसों से लग्जरी कार और महंगी बाइक खरीदी है. पुलिस ने उसके दुर्गापुरी स्थित मकान से कार और बाइक बरामद कर ली है. टिन्नू ने लंबे समय से अनियमितता करने और चोरी के पैसों से संपत्तियां व जमीन खरीदने की बात स्वीकार की है. आरोपी टिन्नू की पत्नी पूनम देवी के नाम से सौंदर्य कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर नाम की फर्म रजिस्टर्ड है, जिससे लोक निर्माण विभाग में कारोबार होता है. पुलिस ने स्टेट जीएसटी अधिकारियों से इस फर्म का पूरा वित्तीय रिकॉर्ड तलब किया है. पुलिस के अनुसार मनीष ने टिन्नू के इशारे पर ही चोरी शुरू करने की बात स्वीकार की है, हालांकि उसके पास से कोई नई बरामदगी नहीं हुई है.
जेल प्रशासन का बयान
मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थीं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों को जेल में विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं. अयोध्या जिला कारागार के अधीक्षक मुकेश कुमार ने इन खबरों का पूरी तरह खंडन किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले के सभी आठों आरोपियों को जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में सामान्य नियमों के तहत रखा गया है. उनकी हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर कभी भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सकती है.