/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ट्रस्ट ने बढ़ाई पारदर्शिता

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Ayodhya Ram Mandir offering theft case: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार का दिन बेहद अहम है. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, साथ ही स्थानीय अदालत में सभी आठ आरोपियों को पेश किया जाएगा. इस बीच, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.
नई एसआईटी टीम पर हो सकता है फैसला
सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के तहत मामले की जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम (SIT) के गठन पर आज मुहर लग सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, योगी सरकार नई एसआईटी में लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस, अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को शामिल करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकती है.
आठों आरोपियों की आज होगी पेशी
चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में बंद सभी आठ आरोपियों को आज विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. सुरक्षा कारणों से इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर किए जाने की पूरी संभावना है. इससे पहले 13 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी थी. आज मुख्य आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के फ्रीज किए गए पेंशन खाते के मामले में भी अदालत का अहम आदेश आ सकता है.
ऑनलाइन दान पर अब तुरंत मिलेगी डिजिटल रसीद
चढ़ावा चोरी के इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है. अब ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान करने वाले श्रद्धालुओं को तुरंत डिजिटल रसीद मिल जाएगी. दान की प्रक्रिया पूरी होते ही श्रद्धालु अपनी रसीद को तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे दान का पक्का रिकॉर्ड उनके पास सुरक्षित रहेगा. ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट के डोनेशन सेक्शन को अपडेट कर यह सुविधा दी है. अब ऑनलाइन दान करने के लिए श्रद्धालुओं को अपना नाम, पैन नंबर, दान की राशि, उद्देश्य, तिथि, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी.