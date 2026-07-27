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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ट्रस्ट ने बढ़ाई पारदर्शिता

Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार का दिन बेहद अहम है. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, साथ ही स्थानीय अदालत में सभी आठ आरोपियों को पेश किया जाएगा. इस बीच, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 27, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:52 AM IST
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ट्रस्ट ने बढ़ाई पारदर्शिता

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