/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ट्रस्ट ने बढ़ाई पारदर्शिता

ऑनलाइन दान पर अब तुरंत मिलेगी डिजिटल रसीद

चढ़ावा चोरी के इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था शुरू कर दी है. अब ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान करने वाले श्रद्धालुओं को तुरंत डिजिटल रसीद मिल जाएगी. दान की प्रक्रिया पूरी होते ही श्रद्धालु अपनी रसीद को तुरंत डाउनलोड कर सकेंगे, जिससे दान का पक्का रिकॉर्ड उनके पास सुरक्षित रहेगा. ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट के डोनेशन सेक्शन को अपडेट कर यह सुविधा दी है. अब ऑनलाइन दान करने के लिए श्रद्धालुओं को अपना नाम, पैन नंबर, दान की राशि, उद्देश्य, तिथि, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी.