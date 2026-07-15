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अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामला, पुलिस रिमांड में आरोपी, अब SOG कार्यालय में खुलेगा कैसे हुआ पैसों का बंटवारा

Ayodhya Police investigation: अयोध्या के राम मंदिर परिसर से दान में हुई चोरी के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस संवेदनशील मामले में अब पुलिस जांच ने रफ्तार पकड़ ली है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की गहराई तक जाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 15, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:50 AM IST
अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामला, पुलिस रिमांड में आरोपी, अब SOG कार्यालय में खुलेगा कैसे हुआ पैसों का बंटवारा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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