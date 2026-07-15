/अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामला, पुलिस रिमांड में आरोपी, अब SOG कार्यालय में खुलेगा कैसे हुआ पैसों का बंटवारा

पैसे के बंटवारे का सुराग तलाश रही पुलिस

जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह कोई मामूली चोरी नहीं है, बल्कि एक संगठित तरीके से किया गया अपराध हो सकता है. पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की गई दान की धनराशि आखिर कहां जाती थी और इसमें और कौन-कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं. रिमांड के दौरान, आरोपी जो भी सुराग और जानकारी देंगे, उसके आधार पर पुलिस उन्हें उन विशिष्ट स्थानों पर ले जाएगी, जहां बैठकर वे चोरी किए गए पैसों का आपस में बंटवारा किया करते थे. पुलिस का मुख्य लक्ष्य उन सबूतों को बरामद करना है जो इस पूरे रैकेट की सच्चाई को उजागर कर सकें.