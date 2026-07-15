/अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामला, पुलिस रिमांड में आरोपी, अब SOG कार्यालय में खुलेगा कैसे हुआ पैसों का बंटवारा

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अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर परिसर से दान में हुई चोरी के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस संवेदनशील मामले में अब पुलिस जांच ने रफ्तार पकड़ ली है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की गहराई तक जाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं.
पुलिस कस्टडी में आरोपी, कड़ी पूछताछ की तैयारी
ताजा घटनाक्रम के अनुसार, पुलिस की एक टीम जिला कारागार पहुंची. वहां से दान चोरी के मुख्य आरोपी रामशंकर और सुभाष श्रीवास्तव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है. कानूनी औपचारिकताओं के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन ले गई है. पुलिस लाइन पहुंचने के बाद, नियमों के अनुसार सबसे पहले दोनों आरोपियों का मेडिकल चेकअप करवाया गया है, ताकि पूछताछ के दौरान उनकी शारीरिक स्थिति का पूरा ब्योरा पुलिस के पास रहे। अब इन दोनों को पुलिस लाइन स्थित एसओजी (SOG) कार्यालय में रखा गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जाएगी.
पैसे के बंटवारे का सुराग तलाश रही पुलिस
जांच से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह कोई मामूली चोरी नहीं है, बल्कि एक संगठित तरीके से किया गया अपराध हो सकता है. पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की गई दान की धनराशि आखिर कहां जाती थी और इसमें और कौन-कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं. रिमांड के दौरान, आरोपी जो भी सुराग और जानकारी देंगे, उसके आधार पर पुलिस उन्हें उन विशिष्ट स्थानों पर ले जाएगी, जहां बैठकर वे चोरी किए गए पैसों का आपस में बंटवारा किया करते थे. पुलिस का मुख्य लक्ष्य उन सबूतों को बरामद करना है जो इस पूरे रैकेट की सच्चाई को उजागर कर सकें.
सुरक्षा व्यवस्था और सख्त हुई
इस घटना के सामने आने के बाद राम मंदिर की दान पेटियों और परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है. श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र इस स्थान पर हुई इस प्रकार की घटना से प्रशासन बेहद गंभीर है. पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि इस मामले में शामिल हर दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.