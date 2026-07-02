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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; 5 साल के फंड की SIT करेगी जांच, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की बढ़ेंगी मुश्किलें

Ram Mandir Fund Scam: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने अब एक नया और बड़ा मोड़ ले लिया है. इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पिछले पांच सालों के पूरे फंड का ऑडिट करने जा रही है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 02, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:10 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; 5 साल के फंड की SIT करेगी जांच, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की बढ़ेंगी मुश्किलें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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