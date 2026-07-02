/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; 5 साल के फंड की SIT करेगी जांच, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की बढ़ेंगी मुश्किलें

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने अब एक नया और बड़ा मोड़ ले लिया है. इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पिछले पांच सालों के पूरे फंड का ऑडिट करने जा रही है.
शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है, जिसके बाद सरकार ने SIT की जांच की अवधि को दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है.
हर एक ट्रांजैक्शन पर SIT की नजर
SIT को अब तक की जांच में कुछ ऐसे अहम सबूत मिले हैं, जो सीधे तौर पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों की तरफ इशारा करते हैं. यही वजह है कि अब ट्रस्ट के बैंक खातों और हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच की जाएगी. SIT के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दान में आया पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ. इसके साथ ही मंदिर निर्माण के काम में भी कमिशनखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी भी गहन जांच की जाएगी.
ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों पर संकट
इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जांच की आंच अब ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों तक पहुंच सकती है. सूत्रों के मुताबिक, जांच में जो सबूत सामने आ रहे हैं, उससे ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं. निर्माण कार्य में कमीशनखोरी के आरोपों के चलते अनिल मिश्रा पर विशेष रूप से शिकंजा कस सकता है.
दान में मिली ज्वेलरी का हिसाब देना बड़ी चुनौती
इस पूरे विवाद में ट्रस्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत दान में मिले सोने-चांदी और गहनों का हिसाब देना साबित हो सकती है. सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट ने अब तक इस ज्वेलरी का कोई प्रॉपर ऑडिट नहीं कराया है. ऐसे में SIT के सामने यह साफ करना कि कितना सोना-चांदी आया और वह इस वक्त कहां है, ट्रस्ट के लिए एक बेहद मुश्किल टास्क होने वाला है.
गुरुवार को बड़ी मीटिंग, फिर अयोध्या जाएगी टीम
मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT के तीन बड़े अधिकारी लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस, और स्पेशल फाइनेंस सेक्रेटरी नील रतन गुरुवार को एक अहम बैठक करने वाले हैं. इस बैठक में अब तक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसके तुरंत बाद यह हाई-लेवल टीम आगे की कार्रवाई के लिए अयोध्या रवाना होगी.
माना जा रहा है कि इस डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, जो राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करेंगे.