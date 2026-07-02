/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; 5 साल के फंड की SIT करेगी जांच, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राय की बढ़ेंगी मुश्किलें

हर एक ट्रांजैक्शन पर SIT की नजर

SIT को अब तक की जांच में कुछ ऐसे अहम सबूत मिले हैं, जो सीधे तौर पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों की तरफ इशारा करते हैं. यही वजह है कि अब ट्रस्ट के बैंक खातों और हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच की जाएगी. SIT के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दान में आया पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ. इसके साथ ही मंदिर निर्माण के काम में भी कमिशनखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी भी गहन जांच की जाएगी.