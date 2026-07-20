/Ram Mandir Scam: 39 घंटे की रिमांड में टिन्नू यादव ने उगले राज! दुर्गापुरी स्थित घर से लग्जरी कार और महंगी बाइक बरामद

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विशाल सिंह/अयोध्या: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड रविवार रात 10 बजे पूरी हो गई, जिसके बाद दोनों को वापस जिला जेल भेज दिया गया है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले के आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव के ठिकानों पर पुलिस ने शनिवार की देर रात छापा मारा. पूछताछ के बाद रविवार रात लगभग 10 बजे 39 घंटे की रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को वापस जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया. शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई इस रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों से कड़ी पूछताछ की और उनके कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की.
आधी रात को छापेमारी, कार और महंगी बाइक बरामद
पूछताछ के दौरान आरोपी टिन्नू यादव ने स्वीकार किया कि उसने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के पैसों से एक लग्जरी कार और महंगी मोटरसाइकिल खरीदी थी. सूत्रों के अनुसार, शनिवार की देर रात करीब 2 बजे पुलिस टीम टिन्नू को लेकर उसके दुर्गापुरी स्थित आवास पर पहुंची, जहां से कार और बाइक को बरामद कर लिया गया. सूत्रों के अनुसार देर रात लगभग दो बजे पुलिस टीम उसे लेकर उसके दुर्गापुरी स्थित मकान पर गई. वहां से कार और बाइक बरामद करने के बाद उसे रात में ही राम मंदिर ले जाया गया, वहां पर कई दस्तावेज देखे गए. इसके बाद रात में ही उसे राम मंदिर ले जाया गया, जहां विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर और दस्तावेजों को खंगालकर करीब 4 घंटे तक साक्ष्य जुटाए गए. विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करके कई साक्ष्य जुटाए गए. करीब चार घंटे तक उसे विभिन्न स्थानों पर ले जागा गया और सुबह फिर से पुलिस लाइन परिसर में दाखिल किया गया.
लंबे समय से चल रही थी चोरी, जमीनों में किया निवेश
पूछताछ के दौरान सह-आरोपी मनीष यादव ने खुलासा किया कि उसने अपने चाचा टिन्नू यादव के इशारे पर ही मंदिर में चोरी करना शुरू किया था. वहीं टिन्नू यादव ने भी स्वीकार किया कि वह काफी लंबे समय से दानपात्र में अनियमितताएं कर रहा था और इसी काली कमाई से उसने कई संपत्तियां और जमीनों में भारी निवेश किया है. वहीं, टिन्नू ने लंबे समय से अनियमितता करने की बात स्वीकारी. उसने इन्हीं अनियमितताओं के पैसे से संपत्तियां बनाने की बात कही. कुछ जमीनों में भी निवेश की बात स्वीकारी है. पुलिस ने जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त कर उनका सत्यापन शुरू कर दिया है. हालांकि, मनीष यादव के पास से फिलहाल कोई बरामदगी नहीं हुई है.
जीएसटी (GST) के राडार पर आई पत्नी की फर्म
इस घोटाले के वित्तीय नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी पूनम देवी के नाम पर पंजीकृत फर्म 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर' पर शिकंजा कस दिया है. मामले में आरोपी टिन्नू यादव की पत्नी पूनम देवी के नाम से पंजीकृत फर्म का पूरा रिकॉर्ड पुलिस ने तलब किया है. राम मंदिर की दान पेटिकाओं में अनियमितता के आरोप में जेल में बंद रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की पत्नी के नाम से सौंदर्य कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर नामक फर्म पंजीकृत है. यह फर्म लोक निर्माण विभाग (PWD) में रजिस्टर्ड है और हर साल लाखों रुपये का टर्नओवर करती है.
पुलिस ने इस फर्म के टर्नओवर, जीएसटी भुगतान, बैंक खातों और टैक्स रिटर्न से जुड़े सभी रिकॉर्ड खंगालने के लिए स्टेट जीएसटी के अधिकारियों से संपर्क साधा है. मामले में आरोपी टिन्नू यादव की पत्नी पूनम देवी के नाम से पंजीकृत फर्म का पूरा रिकॉर्ड पुलिस ने तलब किया है. इसके लिए स्टेट जीएसटी के अधिकारियों से पुलिस ने संपर्क किया है. अब फर्म के टर्नओवर, जीएसटी भुगतान, बैंक खातों, रिटर्न और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलानकर उसके कारोबार और धन के स्रोतों की पड़ताल की जाएगी. रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों के करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर भी पूछताछ की है, जिससे कई नई कड़ियां सामने आई हैं जिन पर आगे की जांच जारी रहेगी. उसके करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर भी पूछताछ की गई. इसमें कई अन्य कड़ियां भी सामने आई हैं, जिन पर कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद जांच की जाएगी.
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