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Ram Mandir Scam: 39 घंटे की रिमांड में टिन्नू यादव ने उगले राज! दुर्गापुरी स्थित घर से लग्जरी कार और महंगी बाइक बरामद

Ayodhya Ram mandir Theft Case: अयोध्या के भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुख्य मास्टरमाइंड राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस रिमांड खत्म हो गई है. रिमांड के दौरान करोड़ों की चोरी के कई चौंकाने वाले राज उगले हैं.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 20, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:33 AM IST
Ram Mandir Scam: 39 घंटे की रिमांड में टिन्नू यादव ने उगले राज! दुर्गापुरी स्थित घर से लग्जरी कार और महंगी बाइक बरामद
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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