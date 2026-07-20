/Ram Mandir Scam: 39 घंटे की रिमांड में टिन्नू यादव ने उगले राज! दुर्गापुरी स्थित घर से लग्जरी कार और महंगी बाइक बरामद

आधी रात को छापेमारी, कार और महंगी बाइक बरामद

पूछताछ के दौरान आरोपी टिन्नू यादव ने स्वीकार किया कि उसने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के पैसों से एक लग्जरी कार और महंगी मोटरसाइकिल खरीदी थी. सूत्रों के अनुसार, शनिवार की देर रात करीब 2 बजे पुलिस टीम टिन्नू को लेकर उसके दुर्गापुरी स्थित आवास पर पहुंची, जहां से कार और बाइक को बरामद कर लिया गया. सूत्रों के अनुसार देर रात लगभग दो बजे पुलिस टीम उसे लेकर उसके दुर्गापुरी स्थित मकान पर गई. वहां से कार और बाइक बरामद करने के बाद उसे रात में ही राम मंदिर ले जाया गया, वहां पर कई दस्तावेज देखे गए. इसके बाद रात में ही उसे राम मंदिर ले जाया गया, जहां विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर और दस्तावेजों को खंगालकर करीब 4 घंटे तक साक्ष्य जुटाए गए. विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करके कई साक्ष्य जुटाए गए. करीब चार घंटे तक उसे विभिन्न स्थानों पर ले जागा गया और सुबह फिर से पुलिस लाइन परिसर में दाखिल किया गया.