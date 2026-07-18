टिन्नू और मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड शुरू, बेसमेंट में शिफ्ट होगा राम मंदिर का 'नोटों की गिनती वाला कमरा'

SIT जांच में बड़ा खुलासा: ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध

एसआईटी (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर में टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, अविनाश, करुणेश और रमाशंकर समेत कई लोग नामजद और कई अज्ञात थे. एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी में टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, अविनाश, करुणेश और रमाशंकर की भूमिका का जिक्र था. इसलिए ये सभी आरोपी बनाए गए थे. अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं. लेकिन अब एसआईटी की विस्तृत जांच में एक बेहद चौंकाने वाला नाम सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी को ट्रस्ट के पदाधिकारी/ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका बेहद संदिग्ध लगी है और उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक, विस्तृत जांच में एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका खंगाली जिसमें अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. उसके पुख्ता साक्ष्य हैं. जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि मंदिर परिसर में सबसे ज्यादा नौकरियां अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही दी गई थीं. वहीं, इस बात की भी पुष्टि हुई है कि अनिल की सिफारिश से सबसे अधिक लोग मंदिर में नौकरी पर रखे गए थे. अनिल मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका को बेहद संगीन माना जा रहा है और जल्द ही अज्ञात की सूची में इनका नाम आधिकारिक तौर पर खुल सकता है.