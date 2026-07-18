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टिन्नू और मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड शुरू, बेसमेंट में शिफ्ट होगा राम मंदिर का 'नोटों की गिनती वाला कमरा'

Ayodhya police Remand: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के शेष दो और आरोपितों का कस्टडी रिमांड भी पुलिस को मिल गई। दोनों आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू व उसके भतीजे मनीष यादव को शनिवार सुबह आठ बजे से रविवार रात 11 बजे तक 39 घंटे अपनी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ करेगी.

Edited By:Vishal singh Raghuvanshi
Published: Jul 18, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:11 AM IST
टिन्नू और मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड शुरू, बेसमेंट में शिफ्ट होगा राम मंदिर का 'नोटों की गिनती वाला कमरा'
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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