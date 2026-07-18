टिन्नू और मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस रिमांड शुरू, बेसमेंट में शिफ्ट होगा राम मंदिर का 'नोटों की गिनती वाला कमरा'

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Ayodhyar/प्रवेश पांडेय/विशाल: अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी और घोटाले के मामले में हर दिन बड़े और चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां जांच एजेंसियां आरोपियों की कुंडली खंगाल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर की आंतरिक व्यवस्था और सुरक्षा को पूरी तरह से बदला जा रहा है.जांच एजेंसी आरोपितों से जुड़ी जांच पड़ताल कर रही हैं, तो श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर में व्यवस्था में फेरबदल करने की तैयारी कर रहा है
सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य: रोज बदल रहे पहरेदार
राम मंदिर परिसर में हुई इस बड़ी चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर के भीतर सुरक्षा और सतर्कता को चरम पर पहुंचा दिया है. सबसे बड़ा बदलाव नोटों की गिनती करने वाले 'गणना कक्ष' (Counting Room) की सुरक्षा में किया गया है. अब यहां तैनात सुरक्षाकर्मियों का ड्यूटी चार्ट हर दिन बदला जा रहा है. जिस सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी आज जिस पॉइंट पर है, उसे अगले दिन किसी भी हाल में वहां तैनात नहीं किया जाएगा, ताकि कोई भी अंदरूनी सेटिंग न हो सके.
परकोटे के बेसमेंट में शिफ्ट होगा 'गणना कक्ष', लाइव दिखेगी काउंटिंग
चढ़ावे की हेराफेरी को रोकने के लिए अब पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर चर्चा अंतिम दौर में है. वर्तमान में 'यात्री सुविधा केंद्र' में चल रहे गणना कक्ष को अब परकोटे के सुरक्षित बेसमेंट में स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की योजना है. इसके तहत गणना कक्ष को यात्री सुविधा केंद्र से परकोटे के बेसमेंट में स्थानांतरित करने की योजना है. इस नए हाई-सिक्योरिटी जोन में जाने वाले कर्मियों को कई स्तरों की कड़क चेकिंग और बायोमेट्रिक निरीक्षण से गुजरना होगा. नए स्थान पर कर्मियों को कई स्तरों पर निरीक्षण से गुजरना होगा, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसके अलावा, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परकोटे में बड़ी एलईडी (LED) स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से आम श्रद्धालु भी यह देख सकेंगे कि दानपात्र के नोटों की गिनती किस तरह चल रही है. गणना कक्ष के स्थानांतरण के बाद श्रद्धालु पराकोट में लगी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से गणना प्रक्रिया को देख सकेंगे.
टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड शुरू
इस घोटाले के मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव को अदालत से 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है. नियमानुसार दोनों का सबसे पहले मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद एसओजी (SOG) कार्यालय में दोनों को आमने-सामने बैठाकर मैराथन पूछताछ शुरू होगी. जांच एजेंसियां टिन्नू यादव की पत्नी के नाम चल रही 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' फर्म, उसके बैंक खातों, रियल एस्टेट निवेश और अवैध मनी ट्रेल से जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगालेगी. जांच एजेंसियां टिन्नू यादव के पूरे नेटवर्क, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े दस्तावेजों के साथ-साथ मनीष यादव की भूमिका की भी पड़ताल करेंगी.सबूत जुटाने के लिए पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर मंदिर परिसर और बैंक समेत कई अहम स्थानों पर भी जा सकती है.
SIT जांच में बड़ा खुलासा: ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध
एसआईटी (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर में टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, अविनाश, करुणेश और रमाशंकर समेत कई लोग नामजद और कई अज्ञात थे. एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी में टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, अविनाश, करुणेश और रमाशंकर की भूमिका का जिक्र था. इसलिए ये सभी आरोपी बनाए गए थे. अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं. लेकिन अब एसआईटी की विस्तृत जांच में एक बेहद चौंकाने वाला नाम सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी को ट्रस्ट के पदाधिकारी/ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका बेहद संदिग्ध लगी है और उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य भी मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक, विस्तृत जांच में एसआईटी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका खंगाली जिसमें अनिल मिश्रा की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. उसके पुख्ता साक्ष्य हैं. जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि मंदिर परिसर में सबसे ज्यादा नौकरियां अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही दी गई थीं. वहीं, इस बात की भी पुष्टि हुई है कि अनिल की सिफारिश से सबसे अधिक लोग मंदिर में नौकरी पर रखे गए थे. अनिल मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका को बेहद संगीन माना जा रहा है और जल्द ही अज्ञात की सूची में इनका नाम आधिकारिक तौर पर खुल सकता है.
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर दिनेंद्र दास जी महाराज का बयान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी (SIT) को अपनी स्टेटस रिपोर्ट सीधे अदालत को सौंपने का निर्देश दिया गया है. इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सम्मानित ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि, "अदालत इस पूरे मामले में जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करेगी और न्याय की जीत होगी. देश की शीर्ष अदालत का जो भी निर्देश या फैसला होगा, वह हम सभी को पूरी तरह से स्वीकार्य और मान्य होगा [cite: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा, "...कोर्ट जल्द से जल्द निर्णय देगा और इसमें सफलता मिलेगी...कोर्ट का जो निर्देश होगा वो हमें स्वीकार्य होगा..."