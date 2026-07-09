/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT की पूछताछ में बड़ा अपडेट, अब आरोपियों के परिवार पर भी कसेगा कानून का शिकंजा!

फिलहाल, एसआईटी मामले की हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है. यह मामला न केवल आस्था के केंद्र की पवित्रता से जुड़ा है, बल्कि जनता के भरोसे का भी सवाल है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई भी हो, इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. मामले की आगे की कड़ियाँ खुलने के साथ ही इसमें कई और बड़े नाम या खुलासे होने की उम्मीद है.