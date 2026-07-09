/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT की पूछताछ में बड़ा अपडेट, अब आरोपियों के परिवार पर भी कसेगा कानून का शिकंजा!

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अयोध्या न्यूज/प्रीति श्रीवास्तव : उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे यह एक गंभीर रूप ले लिया. प्रशासन द्वारा गठित एसआईटी (SIT) की जांच में अब तक कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.
एफआईआर और गिरफ्तारियों का सिलसिला
मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी. ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों की पहचान की और उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस घटना ने मंदिर प्रबंधन की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी कई सवाल खड़े किए हैं.
एसआईटी जांच और आरोपियों के परिवार की संलिप्तता
एसआईटी द्वारा की जा रही गहन पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यह चोरी कोई छोटी-मोटी घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी. जांच में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि मंदिर के चढ़ावे से चुराया गया पैसा केवल आरोपियों तक ही सीमित नहीं था.
पूछताछ में पता चला है कि इस अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा आरोपियों के परिवार के सदस्यों के पास भी भेजा जाता था. एसआईटी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरी साजिश में परिवार के किन-किन सदस्यों की भूमिका थी और वे किस हद तक इस अपराध में शामिल थे. इस खुलासे के बाद अब जांच का दायरा और अधिक बढ़ गया है.
ट्रस्ट की बढ़ी जिम्मेदारी
इस पूरे प्रकरण के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर चढ़ावे के हिसाब-किताब को पारदर्शी रखने का भारी दबाव बना है. ट्रस्ट को अब दान और चढ़ावे का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
फिलहाल, एसआईटी मामले की हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है. यह मामला न केवल आस्था के केंद्र की पवित्रता से जुड़ा है, बल्कि जनता के भरोसे का भी सवाल है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई भी हो, इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. मामले की आगे की कड़ियाँ खुलने के साथ ही इसमें कई और बड़े नाम या खुलासे होने की उम्मीद है.