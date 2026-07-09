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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT की पूछताछ में बड़ा अपडेट, अब आरोपियों के परिवार पर भी कसेगा कानून का शिकंजा!

Ayodhya SIT investigation:अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे यह एक गंभीर रूप ले लिया. प्रशासन द्वारा गठित एसआईटी (SIT) की जांच में अब तक कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 09, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:42 AM IST
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT की पूछताछ में बड़ा अपडेट, अब आरोपियों के परिवार पर भी कसेगा कानून का शिकंजा!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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