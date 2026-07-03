/राम मंदिर दान चोरी के बाद सख्त पहरा: काउंटिंग की व्यवस्था बदली, अब कैश गिनने वालों की ड्रेस होगी पॉकेटलेस

कड़ा ड्रेस कोड: जेब रहित नीले कपड़े

सूत्रों के मुताबिक, दान राशि की गिनती में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए अब नया ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है. कर्मचारियों को अब 'डार्क ब्लू' रंग की विशेष पोशाक पहननी होगी. इस पोशाक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी जेब नहीं होगी. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि गिनती के दौरान किसी भी कर्मचारी के पास कोई अतिरिक्त वस्तु या नकदी छिपाने की गुंजाइश न रहे.