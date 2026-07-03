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राम मंदिर दान चोरी के बाद सख्त पहरा: काउंटिंग की व्यवस्था बदली, अब कैश गिनने वालों की ड्रेस होगी पॉकेटलेस

Ayodhya News : अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद आने वाले दान और चढ़ावे की गिनती अब बेहद कड़े नियमों और सुरक्षा घेरे के बीच की जा रही है. मंदिर प्रशासन ने दान राशि की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म करने के लिए गिनती की पूरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 03, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:50 PM IST
राम मंदिर दान चोरी के बाद सख्त पहरा: काउंटिंग की व्यवस्था बदली, अब कैश गिनने वालों की ड्रेस होगी पॉकेटलेस
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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