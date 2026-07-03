/राम मंदिर दान चोरी के बाद सख्त पहरा: काउंटिंग की व्यवस्था बदली, अब कैश गिनने वालों की ड्रेस होगी पॉकेटलेस

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Ram Mandir New Rule: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद आने वाले दान और चढ़ावे की गिनती अब बेहद कड़े नियमों और सुरक्षा घेरे के बीच की जा रही है. मंदिर प्रशासन ने दान राशि की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह खत्म करने के लिए गिनती की पूरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं.
कड़ा ड्रेस कोड: जेब रहित नीले कपड़े
सूत्रों के मुताबिक, दान राशि की गिनती में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए अब नया ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है. कर्मचारियों को अब 'डार्क ब्लू' रंग की विशेष पोशाक पहननी होगी. इस पोशाक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई भी जेब नहीं होगी. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि गिनती के दौरान किसी भी कर्मचारी के पास कोई अतिरिक्त वस्तु या नकदी छिपाने की गुंजाइश न रहे.
दोहरी सुरक्षा और सख्त चेकिंग
काउंटिंग हॉल में प्रवेश पाना अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण और सुरक्षित हो गया है. कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले दोहरी सुरक्षा जांच से गुजरना अनिवार्य है.
निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध: हॉल के अंदर मोबाइल, कैमरे, बैग, या अन्य कोई भी व्यक्तिगत सामान ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है.
जूते-चप्पल बाहर: मंदिर की पवित्रता और सुरक्षा मानकों को देखते हुए, कर्मचारियों को काउंटिंग हॉल के बाहर ही जूते-चप्पल उतारने होंगे.
बैठने की व्यवस्था में बदलाव
प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए काउंटिंग हॉल से कुर्सी और मेज हटा दी हैं. अब कर्मचारियों को मेज-कुर्सी पर बैठने के बजाय जमीन पर बैठकर गिनती का काम करना होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से गिनती के दौरान पारदर्शिता बनी रहती है और हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद होती रहती है.
पारदर्शिता के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता
राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश-विदेश से आने वाले भक्तों का एक-एक पैसा पूरी ईमानदारी और सुरक्षा के साथ सरकारी या ट्रस्ट के कोष में जमा हो. हाल के समय में चंदे से जुड़ी खबरों के बाद मंदिर प्रशासन ने इन नियमों को और अधिक सख्ती से लागू किया है.
इस नई व्यवस्था के तहत, काउंटिंग हॉल के भीतर हर गतिविधि की लगातार निगरानी की जा रही है. इन कड़े नियमों के लागू होने के बाद से दान प्रबंधन प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय हो गई है, जिससे मंदिर की व्यवस्था में आम जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है.