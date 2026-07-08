/राम मंदिर चंदा चोरी कांड: पुलिस रिमांड में चढ़ावा चोर, चंपत से मिले अंतरिम महासचिव; एक क्लिक में जानिए हर अपडेट...

चंपत राय ने लिखी चिट्ठी

उधर, चंपत राय ने दो चिट्ठी लिखी, जिसमें एक राम भक्त तो दूसरी एसआईटी को लिख गई है. जिसमें चढ़ावा चोरी के लिए स्टेट बैंक और अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया. चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में लिखा, 'पिछले 7 जून 2026 से, श्री रामजन्मभूमि मंदिर परिसर के दानपात्र की गणना के समय की गई चोरी के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, व्यक्तिगत मेरे ऊपर कई लोगों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है, मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को सम्पन्न बैठक में SIT की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है.'