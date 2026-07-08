/राम मंदिर चंदा चोरी कांड: पुलिस रिमांड में चढ़ावा चोर, चंपत से मिले अंतरिम महासचिव; एक क्लिक में जानिए हर अपडेट...

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Ram Mandir Chanda Chori News: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामला गहराता जा रहा है. जहां एक ओर ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद पहली बार चिट्ठी के माध्यम से चंपत राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वहीं दूसरी ओर पुलिस तीन आरोपियों को अयोध्या जेल लेकर गई है. दरअसल, अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की सात दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी. मंगलवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.
तीन आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा
जांच अधिकारी (IO) ने कोर्ट को बताया कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए तीनों आरोपियों से कस्टडी में पूछताछ ज़रूरी है. इससे पहले, रविवार को पुलिस की एक टीम ने जेल के अंदर पांच आरोपियों से पूछताछ की थी. उस पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने उनकी कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दी. अब अदालत ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पुलिस ने यह जानकारी दी है.
चंपत राय ने लिखी चिट्ठी
उधर, चंपत राय ने दो चिट्ठी लिखी, जिसमें एक राम भक्त तो दूसरी एसआईटी को लिख गई है. जिसमें चढ़ावा चोरी के लिए स्टेट बैंक और अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया. चंपत राय ने अपनी चिट्ठी में लिखा, 'पिछले 7 जून 2026 से, श्री रामजन्मभूमि मंदिर परिसर के दानपात्र की गणना के समय की गई चोरी के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, व्यक्तिगत मेरे ऊपर कई लोगों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है, मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को सम्पन्न बैठक में SIT की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है.'
मेरा जीवन खुली किताब-चंपत राय
अपनी चिट्ठी में आगे उन्होंने लिखा, 'हालांकि, यह 'परम गोपनीय' थी. आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि SIT की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद, फैलाए जा रहे सभी बिन्दुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा, सभी सत्य सामने आ जाएगा. मैं संगठन द्वारा अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया. मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष है. जहां-जहां मैं रहा, खुली पुस्तक के समान है. सभी को आदर पूर्वक नमन.' अपनी चिट्ठी को एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिअहिं चारी.'
चंपत राय से मिले कृष्ण मोहन
वहीं, श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने मंगलवार को राम मंदिर की व्यवस्थाओं की कमान संभालते हुए मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. इसके साथ ही पूर्व महासचिव चंपत राय से मुलाकात की. दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई. हालांकि, बातचीत किन मुद्दों पर हुई, यह पता नहीं चल सका है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों के बीच मंदिर की व्यवस्थाओं और मौजूदा घटनाक्रम को लेकर बातचीत हुई है. चंपत पिछले कुछ दिनों से रामकोट स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम ट्रस्ट कार्यालय में रह रहे हैं.
अंतरिम महासचिव ने किया निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान कृष्ण मोहन ने परिसर में चल रहे निर्माण, सुंदरीकरण और अन्य विकास कार्यों को देखा. उन्होंने संबंधित इंजीनियरों से निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति और निर्धारित समय सीमा के बारे में जानकारी ली और कार्यों को तय मानकों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया.