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राम मंदिर चंदा चोरी कांड: पुलिस रिमांड में चढ़ावा चोर, चंपत से मिले अंतरिम महासचिव; एक क्लिक में जानिए हर अपडेट...

Ram Mandir Chanda Chori News: राम मंदिर चंदा में हेराफेरी के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस अयोध्या जेल ले गई. तीनों आरोपियों को लेकर पुलिस लाइन पहुंची. दरअसल, अयोध्या जिले की एक अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में से तीन को मंगलवार को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. वहीं इस्तीफे के बाद चंपत राय की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उधर, चंपत राय से अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने मुलाकात की. बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत हुई.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 08, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:59 AM IST
राम मंदिर चंदा चोरी कांड: पुलिस रिमांड में चढ़ावा चोर, चंपत से मिले अंतरिम महासचिव; एक क्लिक में जानिए हर अपडेट...
Image Credit: Ram Mandir NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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