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Ayodhya: दान हेराफेरी मामले में SIT का बड़ा एक्शन; ट्रस्टी अनिल मिश्रा को समन, गोपाल राव और टिन्नू यादव से 11 घंटे तक मैराथन पूछताछ!

Ayodhya News: श्रीराम मंदिर की दान की राशि में हेरफेर के मामले में एसआईटी (विशेष जांच दल) की तफ्तीश तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रही. जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे आशंका है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई थी ताकि रकम पार कर सुबूत मिटाए जा सकें.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 18, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:42 AM IST
Ayodhya: दान हेराफेरी मामले में SIT का बड़ा एक्शन; ट्रस्टी अनिल मिश्रा को समन, गोपाल राव और टिन्नू यादव से 11 घंटे तक मैराथन पूछताछ!
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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