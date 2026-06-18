ट्रस्टी अनिल मिश्रा को सम्मन, गोपाल राव से तीखे सवाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महत्वपूर्ण ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए आधिकारिक तौर पर सम्मन जारी किया है. इसके साथ ही, ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी जांच दल ने आमने-सामने बिठाकर लंबी पूछताछ की है. वहीं, मामले में संदिग्ध भूमिका को लेकर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से भी एसआईटी की टीम ने घंटों पूछताछ की. बता दें कि टिन्नू यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने भतीजे मनीष यादव को मंदिर के यात्री सुविधा केंद्र में पैसे गिनने के काम में लगवाया था, जो अब रडार पर है. एसआईटी ने इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए करीब 200 लोगों की एक विस्तृत लिस्ट तैयार की है.