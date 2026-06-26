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विशाल रघुवंशी/अयोध्या: अयोध्या राम मंदिर के दानपात्र से धन के कथित गबन के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों से लंबी पूछताछ की गई है. जांच एजेंसियां दान में मिले धन के संग्रह, निकासी और उसके कथित बंटवारे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं.
देर रात हिरासत के बाद शुरू हुई गहन पूछताछ
सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपियों को देर रात हिरासत में लेने के बाद उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए. जांच अधिकारियों ने कथित लेन-देन में उनकी भूमिका, दान की राशि किस माध्यम से प्राप्त या वितरित की गई, बैंक रिकॉर्ड, रसीदें, दस्तावेज और अन्य वित्तीय साक्ष्यों के बारे में जानकारी मांगी.
इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल, चैट, ईमेल और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच शुरू की है. ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ आरोपियों के संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है.
बाथरूम में छिपाई जाती थीं नोटों की गड्डियां: पुलिस सूत्र
पुलिस सूत्रों का दावा है कि दानपात्र से कथित रूप से निकाली गई नकदी को पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाया जाता था. मौका मिलने पर नोटों की गड्डियों को मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता था. इसके बाद एक मकान में कथित रूप से रकम का बंटवारा किया जाता था.
जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह कथित तरीका लंबे समय से अपनाया जा रहा था.
नेटवर्क दो से तीन वर्षों तक चलने का अनुमान
प्रारंभिक जांच में पुलिस को संदेह है कि यह कथित गबन का नेटवर्क पिछले दो से तीन वर्षों से सक्रिय हो सकता है. हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए वित्तीय रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है.
महाकुंभ के दौरान अधिक धन की निकासी की आशंका
सूत्रों के अनुसार जांच में यह भी सामने आया है कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण दान की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी. पुलिस इस अवधि के लेन-देन और दानपात्र से जुड़े रिकॉर्ड की विशेष रूप से जांच कर रही है.
70 स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही जांच टीम
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान करीब 70 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि कई फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी हैं, जिनका तकनीकी विश्लेषण कराया जा रहा है.
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इन कर्मियों के नाम
1-रामशंकर यादव टिन्नू : ट्रस्ट महासचिव चंपतराय का पहले ड्राइवर रहा और मंदिर के लगभग समस्त कार्यों में इसका सीधा दखल मिला. यहां तक कि दानपात्रों की चाबियां भी इसी के पास पाई गईं.
2-अनुकल्प मिश्र : नकदी की गणना में संलग्न रहा कर्मी है. इसी को गबन प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया गया है और सबसे पहले दबोचा गया. इसके कौशलपुरी स्थित घर से 20 लाख की बरामदगी हुई.
3-लवकुश मिश्र : रिश्ते में अनुकल्प मिश्र का बहनोई है. इसे ससुर व अनुकल्प के पिता रवींद्र मिश्र ने रखवाया था. इसके घर से लगभग दस लाख रुपये नकद मिले थे.
4- मनीष यादव : रिश्ते में टिन्नू यादव का भतीजा है. इसे टिन्नू ने लगभग चार-पांच महीने पहले ही रखवाया था. इसके यहां से भी कुछ नकदी बरामद हुई है.
5 -सुभाष श्रीवास्तव : केनरा बैंक से रिटायर होने के बाद इसे न केवल ट्रस्ट का कर्मी बना दिया गया, बल्कि नकदी की गणना की निगरानी से भी जोड़ा गया.
6-अविनाश शुक्ल : गणना से जुड़ा रहा और अयोध्या शहर का ही रहने वाला है. इसके खाते से पांच लाख रुपये रिकवर किए गए थे.
7-करुणेश पांडेय : गणना से जुड़ा रहा और अनुकल्प का काफी करीबी बताया गया.
8-रमाशंकर मिश्र : नकदी की गणना से जुड़ा रहा. इसके पास से भी कुछ नकदी बरामद हुई थी.
इन धाराओं में दर्ज हुई प्राथमिकी
1- बीएनएस की धारा-306 : संपत्ति की चोरी। सात वर्ष की सजा का प्रावधान.
2- बीएनएस की धारा- 316(5) : आपराधिक विश्वासघात. आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की सजा.
3- बीएनएस की धारा-317(4) व 317(5) : चोरी या गबन की संपत्ति को जानबूझकर छिपाना या निस्तारण में मदद करना. तीन से सात वर्ष तक की सजा.
4- बीएनएस की धारा-61 : योजनाबद्ध रूप से आपराधिक षड्यंत्र रचना. अपराध साबित हो जाने पर मुख्य अपराध के बराबर सजा.
5- बीएनएस की धारा- 3 (5) : सामूहिक रूप से संगठित होकर अपराध करना। अपराध साबित हो जाने पर मुख्य अपराध के बराबर सजा।
6-बीएनएस की धारा-305 : पूजा/उपासना के लिए समर्पित किसी भवन, तंबू या जलयान में रखी संपत्ति की चोरी. सात वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
7- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ए) सहपठित धारा 13(2) : लोक सेवक द्वारा अपने पद के कारण सौंपी गई या अपने नियंत्रण में आई संपत्ति/राशि का बेईमानी से गबन, दुरुपयोग या हेराफेरी करना। न्यूनतम चार वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना.