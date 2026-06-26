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अयोध्या राम मंदिर दानपात्र मामला: बाथरूम में छिपाई जाती थीं नोटों की गड्डियां, पुलिस जांच में कई अहम खुलासों का दावा

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या राम मंदिर दान पात्र से कथित गबन मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है और आरोपियों से पूछताछ हो रही है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक दान के रुपयों की गड्डियां पहले बाथरूम में छिपाई जाती थीं, इसके अलावा 70 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी की जा रही है.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jun 26, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:44 PM IST
अयोध्या राम मंदिर दानपात्र मामला: बाथरूम में छिपाई जाती थीं नोटों की गड्डियां, पुलिस जांच में कई अहम खुलासों का दावा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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अयोध्या राम मंदिर दानपात्र मामला: बाथरूम में छिपाई जाती थीं नोटों की गड्डियां
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