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राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड: आज फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपेगी SIT, मांग सकती है कुछ और वक्त; पढ़ें सभी अपडेट्स

Ayodhya Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच अंतिम चरण में है. जिसमें अहम सिफारिशें हो सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, विस्तृत जांच में टिन्नू यादव की भूमिका और स्पष्ट हो गई है. सूत्रों का कहना है कि एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपेगी. उधर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर परिसर में नए पुजारियों की नियुक्ति की तैयारी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 15, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:09 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड: आज फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपेगी SIT, मांग सकती है कुछ और वक्त; पढ़ें सभी अपडेट्स
Image Credit: Ram Mandir Donation TheftSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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