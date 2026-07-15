/राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड: आज फाइनल रिपोर्ट नहीं सौंपेगी SIT, मांग सकती है कुछ और वक्त; पढ़ें सभी अपडेट्स

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Ayodhya Ram Mandir Donation Theft/ विशाल रघुवंशी: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए यूपी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) अपनी फाइनल रिपोर्ट आज नहीं सौंपेगा. एक महीने से अधिक समय पहले गठित तीन सदस्यीय एसआईटी को पहले जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया था. इसकी अवधि 15 दिन बढ़ाई गई थी, जो आज खत्म हो रही है. सूत्रों की मानें तो एसआईटी कुछ और वक्त मांग सकती है.
बदलाव की सिफारिश भी रिपोर्ट का हो सकती है हिस्सा
सूत्रों के मुताबिक, विस्तृत जांच में टिन्नू यादव की भूमिका और स्पष्ट हो गई है. एसआईटी इस मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सौंप सकती है. रिपोर्ट में चोरी के लिए जिम्मेदारों की पहचान कर जवाबदेही भी तय की जा सकती है. इतना ही नहीं मंदिर के डोनेशन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में बड़े बदलाव की सिफारिश भी रिपोर्ट का हिस्सा हो सकती है.
नए पुजारियों की नियुक्ति की तैयारी
उधर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर परिसर में नए पुजारियों की नियुक्ति की तैयारी में है. सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट बैठक के बाद पुजारियों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. नई व्यवस्था के तहत दान, प्रसाद, काउंटरों से होने वाली आय समेत सभी वित्तीय मदों का दैनिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है. इसके साथ ही आय-व्यय का मिलान कर संबंधित अभिलेख सुरक्षित रखे जा रहे हैं, ताकि किसी भी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.
कुछ पुलिसकर्मियों को मिली अहम जिम्मेदारी
सबसे बड़ा बदलाव दैनिक ऑडिट (डेली ऑडिट) व्यवस्था के रूप में किया गया है. अब मंदिर में होने वाली आय और व्यय का हर दिन मिलान और ऑडिट किया जा रहा है. पहले नियमित रूप से रोजाना ऑडिट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन नई प्रणाली में प्रत्येक दिन के वित्तीय लेन-देन का उसी दिन सत्यापन और लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, कुछ पुलिसकर्मियों को बैंक खातों, लेनदेन, संदिग्ध ट्रांजेक्शन और वित्तीय गतिविधियों की जांच सौंपी गई है. तकनीकी साक्ष्य, दस्तावेजी रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिए अलग-अलग रिपोर्टिंग अधिकारी नामित किए गए हैं, जो अपनी रिपोर्ट विवेचक को उपलब्ध करा रहे हैं.
खुल सकती हैं बहुचर्चित प्रकरण की कई और परतें
सूत्रों का यह भी कहना है कि जांच से जुड़ी सभी टीमें लगभग रोज अपनी प्रगति रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के समक्ष रखती हैं. समीक्षा बैठकों में हर एंगल पर हुई प्रगति का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है. माना जा रहा है कि बहुस्तरीय जांच की यही रणनीति आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित प्रकरण की कई और परतें खोल सकती है. एसआईटी जांच अंतिम चरण में है, जिसमें अहम सिफारिशें हो सकती है.
सूत्र के अनुसार, जो सिफारिशें हो सकती हैं, वह इस प्रकार हो सकती हैं. कर्मियों की भर्ती को लेकर पारदर्शिता बरती जाए. नियमों के तहत ही भर्ती हो सिफारिश पर भर्ती न हो. योग्य व्यक्ति चुने जाएं थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो. गणनाकर्मियों की ड्यूटी रोटेशन से व एसओपी का पूर्ण पालन हो कंट्रोल रूम पर तैनात प्रभारी व अन्य कर्मी सक्रियता से निगरानी करें.