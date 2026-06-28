कौन है अनुकल्प मिश्रा? जिसे SIT राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का मास्टरमाइंड मान रही

राज्य चुनें
Ram Mandir Chadhava Chori: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अनुकल्प मिश्रा की हो रही है. अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के बसावां गांव निवासी अनुकल्प मिश्रा श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में दानराशि की गिनती और रखरखाव से जुड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था. एसआईटी जांच में उनका नाम सामने आने के बाद उन्हें इस घोटाले का प्रमुख साजिशकर्ता या मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. एफआईआर में उनके रिश्तेदार लवकुश मिश्रा का नाम भी शामिल है, जो अनुकल्प मिश्रा का साला है.
अनुकल्प मिश्रा का गांव में अच्छा-खासा रसूख
स्थानीय लोगों के अनुसार, अनुकल्प मिश्रा का गांव और आसपास के क्षेत्र में काफी प्रभाव है. आरोप है कि मंदिर में जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा. दावा यह भी किया जा रहा है कि उनकी पहुंच मंदिर प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक थी. हालांकि, इन दावों की जांच अभी जारी है और पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है.
कितना बड़ा रसूखदार
अनुकल्प मिश्रा के परिवार के सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जैसा किये हैं वैसा फल मिलेगा. कहा कि अनुकल्प के पिता हमारी हिस्से की जमीन भी लिखवा लिए और हमको जेल भी भिजवा दिया ये बड़े लोग हैं. अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा रसूखदार है.
धार्मिक आयोजन में शामिल हुए 7 हजार लोग
अनुकल्प मिश्रा के धार्मिक आयोजन में बड़े-बड़े लोग शामिल हुए थे, जिसमें पहला नाम चंपत राय का जो राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव है. दूसरा नाम अयोध्या के महापौर गिरिशपति त्रिपाठी, व सांसद विधायक भी शामिल हुए ये भी बताया जाता है कि अनुकल्प मिश्रा के धार्मिक आयोजन में लगभग 7 हजार लोग शामिल हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुकल्प की चाची नेहा मिश्रा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि मंदिर में नौकरी मिलने के बाद अनुकल्प की आर्थिक स्थिति अचानक मजबूत हो गई.
नोएडा महंगा फ्लैट खरीदा
नेहा मिश्रा के मुताबिक, अनुकल्प ने नोएडा में महंगा फ्लैट खरीदा, कई जगह जमीनें लीं और अपने करीबी रिश्तेदारों को आर्थिक सहायता दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनुकल्प ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को भी मंदिर प्रशासन में नौकरी दिलवाई.
संपत्तियों और खर्च को लेकर उठे सवाल
मीडिया रिपोर्ट्स और रिश्तेदारों के आरोपों के अनुसार, अनुकल्प मिश्रा ने पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर जमीन खरीदी. उन पर धार्मिक आयोजनों और भागवत कथा जैसे कार्यक्रमों में बड़ी रकम खर्च करने के भी आरोप लगे हैं. यही नहीं जनकारी के मुताबिक, अनुकल्प ने धार्मिक आयोजन में 500 महिलाओं को साड़ी भी भेंट किया था. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल जांच एजेंसियां उनकी संपत्तियों, आय के स्रोतों और आर्थिक लेन-देन की पड़ताल कर रही हैं.