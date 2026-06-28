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कौन है अनुकल्प मिश्रा? जिसे SIT राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का मास्टरमाइंड मान रही

Ram Mandir Chadhava Chori: एसआईटी जांच में अनुकल्प मिश्रा को प्रमुख साजिशकर्ता या मास्टरमाइंड बताया जा रहा है. आइए जानते हैं अनुकल्प मिश्रा के बारे में....

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 28, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:47 PM IST
कौन है अनुकल्प मिश्रा? जिसे SIT राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का मास्टरमाइंड मान रही
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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