कौन है अनुकल्प मिश्रा? जिसे SIT राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का मास्टरमाइंड मान रही

धार्मिक आयोजन में शामिल हुए 7 हजार लोग

अनुकल्प मिश्रा के धार्मिक आयोजन में बड़े-बड़े लोग शामिल हुए थे, जिसमें पहला नाम चंपत राय का जो राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव है. दूसरा नाम अयोध्या के महापौर गिरिशपति त्रिपाठी, व सांसद विधायक भी शामिल हुए ये भी बताया जाता है कि अनुकल्प मिश्रा के धार्मिक आयोजन में लगभग 7 हजार लोग शामिल हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनुकल्प की चाची नेहा मिश्रा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि मंदिर में नौकरी मिलने के बाद अनुकल्प की आर्थिक स्थिति अचानक मजबूत हो गई.