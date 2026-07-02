/अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन: बायोमीट्रिक जांच और फेस रीडिंग के बिना नहीं होगी एंट्री

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. हाल ही में मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी की कुछ खबरें सामने आईं, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को और अधिक पुख्ता कर दिया है. अब मंदिर परिसर में प्रवेश से लेकर निकास तक की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बना दिया गया है.
सख्त निगरानी और बायोमीट्रिक जांच
नई व्यवस्था के तहत, मंदिर परिसर में तैनात किसी भी कर्मचारी, सेवादार या सुरक्षाकर्मी को बिना सघन जांच के अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. मंदिर के प्रवेश द्वारों पर अब अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. अब हर व्यक्ति को प्रवेश करने से पहले बायोमीट्रिक उपस्थिति और फेस रीडिंग जैसी तकनीकों से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंदिर परिसर में केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकें.
प्रवेश और निकास: दोहरी सुरक्षा घेरा
केवल प्रवेश ही नहीं, बल्कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद जब कर्मचारी बाहर निकलते हैं, तो उस समय भी उनकी कड़ाई से जांच की जा रही है. सुरक्षा के मानकों को बढ़ाते हुए, निकास द्वारों पर तैनात सुरक्षाकर्मी हर कर्मचारी की शारीरिक तलाशी ले रहे हैं. मंदिर प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि इन सख्त नियमों का उद्देश्य दान-पात्रों और भक्तों द्वारा अर्पित की गई धनराशि की पूरी तरह से सुरक्षा करना और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को रोकना है.
पारदर्शिता के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता
राम मंदिर में देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ दान देते हैं. भक्तों के इस भरोसे को बनाए रखना मंदिर ट्रस्ट की प्राथमिकता है. सूत्रों के अनुसार, इन बदलावों के बाद मंदिर प्रबंधन ने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी बढ़ा दी है और दान पेटी व चढ़ावे वाले क्षेत्रों के पास विशेष निगरानी टीम तैनात की गई है.
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