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अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन: बायोमीट्रिक जांच और फेस रीडिंग के बिना नहीं होगी एंट्री

Ayodhya News : अयोध्या के भव्य राम मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. हाल ही में मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी की कुछ खबरें सामने आईं, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को और अधिक पुख्ता कर दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 02, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:35 PM IST
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन: बायोमीट्रिक जांच और फेस रीडिंग के बिना नहीं होगी एंट्री
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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