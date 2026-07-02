/अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा पर बड़ा एक्शन: बायोमीट्रिक जांच और फेस रीडिंग के बिना नहीं होगी एंट्री

सख्त निगरानी और बायोमीट्रिक जांच

नई व्यवस्था के तहत, मंदिर परिसर में तैनात किसी भी कर्मचारी, सेवादार या सुरक्षाकर्मी को बिना सघन जांच के अंदर जाने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. मंदिर के प्रवेश द्वारों पर अब अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. अब हर व्यक्ति को प्रवेश करने से पहले बायोमीट्रिक उपस्थिति और फेस रीडिंग जैसी तकनीकों से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंदिर परिसर में केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकें.