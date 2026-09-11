/अयोध्या राम मंदिर में प्रसाद और परिक्रमा समिति बनेगी, चंदा चोरी मामले में आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई

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Ayodhya Ram Mandir Trust verdict: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की धार्मिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने एक अहम फैसला लिया है. ट्रस्ट की धार्मिक समिति की बैठक में मंदिर में प्रसाद और परिक्रमा से जुड़ी अलग-अलग समितियां बनाने पर सहमति बनी है. इस व्यवस्था का उद्देश्य मंदिर आने वाले रामलला के भक्तों को प्रसाद और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराना है.
नई व्यवस्था के तहत रामलला के भक्तों को हर दिन अलग-अलग प्रकार का प्रसाद मिलने की योजना है. यानी श्रद्धालुओं को रोज एक जैसा प्रसाद नहीं मिलेगा, बल्कि अलग-अलग दिन अलग तरह का प्रसाद दिया जाएगा. इससे मंदिर की प्रसाद व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी.
मथुरा के घी से लगेगा रामलला को भोग
बैठक में रामलला को लगाए जाने वाले भोग को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है. मंदिर में भगवान रामलला के भोग के लिए मथुरा के घी का इस्तेमाल किया जाएगा. धार्मिक दृष्टि से भोग की शुद्धता और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए मथुरा के घी से भोग लगाने की व्यवस्था तैयार की जा रही है. इसके साथ ही मंदिर की परिक्रमा व्यवस्था को भी व्यवस्थित करने के लिए परिक्रमा समिति का गठन किया जाएगा. समिति श्रद्धालुओं की सुविधा और परिक्रमा से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में भूमिका निभाएगी.
चंदा चोरी मामले में आज जमानत पर सुनवाई
वहीं, राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के आरोपों का मामला भी अदालत में चल रहा है. इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की जमानत अर्जियों पर अलग-अलग तारीखों में सुनवाई होनी है. आज 11 सितंबर को एंटी करप्शन कोर्ट में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी.आज रमा शंकर मिश्रा, मनीष यादव और अविनाश शुक्ला की जमानत याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करेगी. इन आरोपियों की ओर से जमानत के लिए आवेदन अदालत में दाखिल किया गया है.
अलग-अलग तारीखों पर होगी सुनवाई
मामले में बाकी आरोपियों की जमानत अर्जियों पर भी अलग-अलग तारीख तय की गई है. अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की जमानत अर्जी पर 14 सितंबर को सुनवाई होगी. वहीं राम शंकर यादव उर्फ टीनू और सुभाष श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर 15 सितंबर को सुनवाई निर्धारित है.बताया गया है कि सभी आरोपियों की जमानत अर्जियां 5 सितंबर को अदालत में दाखिल की गई थीं. अब अदालत में होने वाली सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से जमानत के पक्ष में दलीलें रखी जाएंगी और मामले से जुड़े पक्ष अपनी बात अदालत के सामने रखेंगे.
एक तरफ मंदिर की नई व्यवस्था, दूसरी तरफ अदालत में मामला
अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए नए फैसले लिए जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ मंदिर से जुड़े चंदा चोरी के आरोपों का मामला अदालत में पहुंच चुका है. आने वाले दिनों में आरोपियों की जमानत अर्जियों पर होने वाली सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.