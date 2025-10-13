Ayodhya News: राम मंदिर पर लहराएगा 'सूर्यवंशी ध्वज', पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण, रामनगरी के लिए खास होगा ये दिन

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या दोबारा इतिहास रचने के लिए तैयार है, यहां नौवें दीपोत्सव में 26 लाख दीयों के साथ नया विश्व कीर्तिमान स्थापित होगी. इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है. ऐसे में विवाह पंचमी पर 25 नवंबर को अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण उत्सव आयोजित होने वाला है. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. वह ध्वजारोहण करेंगे.

इसमें अयोध्या के मंदिरों के संत-महंत, धार्मिक विद्वान, समाज के प्रतिनिधि और पूर्वी यूपी के श्रद्धालु शामिल होंगे. आयोजन में शामिल होने के लिए लगभग 10 हजार लोगों को विशेष निमंत्रण भेजा जा रहा है. बाहर के लोगों को सीमित प्रवेश दिया गया है.

वैदिक संस्कृति के पुनर्स्थापन का संदेश

इससे न सिर्फ मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा, बल्कि राम राज्य की परंपराओं और वैदिक संस्कृति के पुनर्स्थापन का भी संदेश मिलेगा. मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति ने ध्वजारोहण से जुडे़ सभी धार्मिक और प्रतीकात्मक फैसलों पर अंतिम मुहर लगा दी है. बताया जा रहा है कि मुख्य शिखर समेत परकोटे के सभी मंदिरों पर लगने वाले ध्वजों का रंग केसरिया होगा. सभी झंडे पर तीन प्रमुख चिह्न सूर्यदेव, कोविदार वृक्ष और ॐ अंकित रहेंगे.

कैसा होगा ये केसरिया ध्वज?

इन सभी झंडों का आकार 11×22 फुट का होगा, जिसमें 11 फुट का हिस्सा दंड में लिपटा रहेगा और 22 फुट का भाग आसमान में लहराएगा. ये ध्वजारोहण कार्यक्रम मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक होगा, लेकिन ट्रस्ट कार्यालय, सभागार और अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण आगे भी जारी रहने वाला है.

क्या है इसका धार्मिक महत्‍व?

स्वामी गोविंद देव गिरी ने बताया कि कोविदार वृक्ष रामराज्य का राजवृक्ष माना जाता था. इसे शक्ति, समृद्धि और संप्रभुता का प्रतीक समझा जाता है. प्रचीन ग्रंथों में इसका उल्‍लेख एक औषधीय और पवित्र वृक्ष के रूप में हुआ है, जो थायराइड, मधुमेह और अल्‍सर जैसी बीमारियों में उपयोगी बताया गया है. यही वृक्ष अयोध्या के राजध्वज पर भी अंकित था. ऐसे ही सूर्यदेव रघुवंश के आदिपुरुष है, जबकि ॐ ब्रह्मांड की अनादि ध्वनि और दिव्यता का प्रतीक है. इन तीनों प्रतीकों का एक साथ प्रयोग रामराज्य की आध्यात्मिकता, ऊर्जा और मर्यादा का प्रतिनिधित्व करेगा.

