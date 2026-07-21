Add Zee Business As A Preferred Source
App

अयोध्या में कल होगी अहम बैठक, ट्रस्ट के कामकाज, CEO की नियुक्ति और SIT के गठन पर रहेगी नजर

Ayodhya SIT investigation: अयोध्या राम मंदिर हुए चंदा चोरी के बाद से कई सारे जगह बदलाव किया जा रहा है. बता दें कि अयोध्या में कल यानी बुधवार को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस उच्चस्तरीय बैठक में राम मंदिर और उससे जुड़े ट्रस्ट के कामकाज को लेकर कई बड़े और जरूरी मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 21, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:21 PM IST
अयोध्या में कल होगी अहम बैठक, ट्रस्ट के कामकाज, CEO की नियुक्ति और SIT के गठन पर रहेगी नजर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर टिप्पणी, सपा सांसद पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप
Noida News1 hr ago
2
Delhi Mumbai Industrial Corridor1 hr ago
3
Lucknow news2 hrs ago
4
Rampur News2 hrs ago
5
Maharajganj News2 hrs ago