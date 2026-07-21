अयोध्या में कल होगी अहम बैठक, ट्रस्ट के कामकाज, CEO की नियुक्ति और SIT के गठन पर रहेगी नजर

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर हुए चंदा चोरी के बाद से कई सारे जगह बदलाव किया जा रहा है. बता दें कि अयोध्या में कल यानी बुधवार को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस उच्चस्तरीय बैठक में राम मंदिर और उससे जुड़े ट्रस्ट के कामकाज को लेकर कई बड़े और जरूरी मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी. बैठक में लिए जाने वाले फैसले आने वाले समय में बहुत अहम साबित हो सकते हैं, इसलिए इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं.
सीईओ की नियुक्ति और खाली पदों को भरना
इस बैठक के मुख्य एजेंडे में ट्रस्ट के लिए एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति करना सबसे ऊपर है. इसके अलावा, ट्रस्ट के भीतर काफी समय से खाली पड़े कई महत्वपूर्ण पदों को भरने की प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. जानकारों का मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए इन पदों का भरा जाना बेहद जरूरी है.
कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी (SIT) का दोबारा गठन
बैठक का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अदालत के निर्देशों का पालन करना है. कोर्ट के आदेश के आधार पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के दोबारा गठन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. इस टीम का मुख्य उद्देश्य चल रहे विभिन्न मामलों की निष्पक्ष और गहराई से जांच करना होगा, ताकि हर मामले में सच्चाई सामने आ सके और किसी भी तरह की कानूनी अड़चन को दूर किया जा सके.
इस्तीफों और अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट होना
प्रशासनिक और कानूनी चर्चाओं के अलावा, बैठक में कुछ बड़े अधिकारियों के इस्तीफे और उनसे जुड़ी चर्चाओं पर भी विचार किया जाएगा. पिछले कुछ दिनों से जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बातें सामने आ रही हैं. इसके साथ ही, दिनेन्द्र दास के इस्तीफे को लेकर बाजार में उड़ रही अफवाहों की सच्चाई पर भी इस मंच पर चर्चा होने की पूरी संभावना है ताकि इन अटकलों को रोका जा सके.
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