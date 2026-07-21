अयोध्या में कल होगी अहम बैठक, ट्रस्ट के कामकाज, CEO की नियुक्ति और SIT के गठन पर रहेगी नजर

Ayodhya News : उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर हुए चंदा चोरी के बाद से कई सारे जगह बदलाव किया जा रहा है. बता दें कि अयोध्या में कल यानी बुधवार को एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस उच्चस्तरीय बैठक में राम मंदिर और उससे जुड़े ट्रस्ट के कामकाज को लेकर कई बड़े और जरूरी मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी. बैठक में लिए जाने वाले फैसले आने वाले समय में बहुत अहम साबित हो सकते हैं, इसलिए इस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं.