अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT के बाद अब EOW की जांच की तैयारी

SIT की रिपोर्ट के बाद बढ़ीं मुश्किलें

राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. सूत्रों के मुताबिक, SIT ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य और गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनसे मामले की जटिलता बढ़ गई है. SIT की प्राथमिक जांच के संकेत मिलने के बाद ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मामले को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए इसे EOW को स्थानांतरित कर सकती है.