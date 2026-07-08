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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT के बाद अब EOW की जांच की तैयारी

Ayodhya News: अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की राशि और दान में गड़बड़ी की खबरों ने देशभर में हलचल मचा दी है. मंदिर की पवित्रता और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अब प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 08, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:46 AM IST
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT के बाद अब EOW की जांच की तैयारी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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