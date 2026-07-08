अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT के बाद अब EOW की जांच की तैयारी

राज्य चुनें
अयोध्या न्यूज/विशाल रघुवंशी: उत्तर प्रदेश अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की राशि और दान में गड़बड़ी की खबरों ने देशभर में हलचल मचा दी है. मंदिर की पवित्रता और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अब प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. ताजा जानकारी के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा ( EOW) को सौंपे जाने की संभावना है.
SIT की रिपोर्ट के बाद बढ़ीं मुश्किलें
राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. सूत्रों के मुताबिक, SIT ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य और गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनसे मामले की जटिलता बढ़ गई है. SIT की प्राथमिक जांच के संकेत मिलने के बाद ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मामले को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए इसे EOW को स्थानांतरित कर सकती है.
EOW की भूमिका क्यों जरूरी?
आर्थिक अपराध शाखा (EOW) वित्तीय अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच में माहिर मानी जाती है. राम मंदिर के चढ़ावे का मामला केवल एक मंदिर का विषय नहीं है, बल्कि इसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं और बड़ी धनराशि जुड़ी है. यदि मंदिर के दान-पात्र या प्रबंधन के भीतर कोई संगठित धांधली हुई है, तो उसकी तह तक जाने के लिए EOW की विशेषज्ञता आवश्यक मानी जा रही है. माना जा रहा है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही सरकार इस संबंध में बड़ा निर्णय ले सकती है.
श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान सर्वोपरि
राम मंदिर में दान देने वाले श्रद्धालु अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा प्रभु राम के चरणों में अर्पित करते हैं. ऐसे में चढ़ावे में चोरी या गड़बड़ी की खबर न केवल दुखद है, बल्कि यह प्रबंधन प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करती है. स्थानीय प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने इस मामले पर अभी तक आधिकारिक रूप से चुप्पी साधी हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
आगे की राह
फिलहाल, SIT अपनी जांच के अंतिम चरण में है. जैसे ही अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, उसके आधार पर यह तय होगा कि क्या इस मामले को सीधे EOW को सौंपा जाए या कोई अन्य सख्त प्रशासनिक कदम उठाया जाए. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंदिर की वित्तीय व्यवस्था भविष्य में पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश न बचे.