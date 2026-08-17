/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला; सुप्रीम कोर्ट में SIT रिपोर्ट पेश, अदालत ने निष्पक्ष जांच पर दिया जोर

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Shri Ram Mandir theft case: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे और दान से जुड़ी कथित गड़बड़ियों और चोरी के मामलों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है. इस मामले में अदालत के समक्ष विभिन्न पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गईं, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए मामले की गंभीरता को समझा और सुनवाई को आगे बढ़ाया.अदालत का मुख्य उद्देश्य इस पूरे विषय पर पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना है ताकि किसी भी तरह का संशय या विवाद बाकी न रहे.
SIT की रिपोर्ट और सरकार का पक्ष
सुनवाई के दौरान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को जानकारी दी कि इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है. एसआईटी के चेयरपर्सन भी सुनवाई के दौरान अदालत कक्ष में मौजूद रहे. सरकार की ओर से यह सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने पेश की गई. हालांकि, याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह मांग की गई थी कि उन्हें एसआईटी की जांच की स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी दी जाए, ताकि वे इसका अध्ययन कर सकें.
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और निर्देश
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल याचिकाकर्ताओं को एसआईटी की रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी जाएगी. अदालत ने सभी पक्षों को यह छूट दी है कि वे एसआईटी जांच से जुड़े अपने महत्वपूर्ण सुझाव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंप सकते हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि केवल पक्षकार ही नहीं, बल्कि यदि कोई अन्य व्यक्ति भी जांच को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव देना चाहे, तो वह भी अपने सुझाव भेज सकता है.
सुझावों पर गंभीरता से विचार की उम्मीद
सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह इन सभी प्राप्त होने वाले सुझावों पर बहुत ही गंभीरता से विचार करे. कोर्ट के अनुसार, सॉलिसिटर जनरल इन सभी सुझावों को आगे एसआईटी के पास भेजेंगे. अदालत ने पूरी उम्मीद जताई है कि एसआईटी इन सभी व्यावहारिक सुझावों पर विचार करते हुए अपनी आगे की कार्रवाई और जांच को और अधिक मजबूत तथा पुख्ता बनाएगी. इस पूरी प्रक्रिया के जरिए अदालत का जोर केवल निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने पर है.
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