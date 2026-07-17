/राम मंदिर चढ़ावा चोरी, SIT इस दिन सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट, ट्रस्ट की भूमिका पर सबकी नजरें

क्या है पूरा मामला?

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के आरोपों के बाद मामला काफी चर्चा में आ गया था. इस गंभीर विषय पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की खंडपीठ ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.