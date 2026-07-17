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राम मंदिर चढ़ावा चोरी, SIT इस दिन सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट, ट्रस्ट की भूमिका पर सबकी नजरें

Ram Mandir SIT Investigation: अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी के मामले ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है. इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (SIT) सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपने जा रही है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 17, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:59 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी, SIT इस दिन सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट, ट्रस्ट की भूमिका पर सबकी नजरें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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