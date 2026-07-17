/राम मंदिर चढ़ावा चोरी, SIT इस दिन सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट, ट्रस्ट की भूमिका पर सबकी नजरें

राज्य चुनें
लखनऊ न्यूज/ विशाल सिंह : उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी के मामले ने अब एक गंभीर मोड़ ले लिया है. इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (SIT) सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपने जा रही है. सूत्रों के अनुसार, शीर्ष अदालत के सख्त निर्देश के बाद SIT अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करेगी.
क्या है पूरा मामला?
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के आरोपों के बाद मामला काफी चर्चा में आ गया था. इस गंभीर विषय पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की खंडपीठ ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
SIT की जांच और रिपोर्ट की स्थिति
SIT की जांच को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक, जांच टीम को पहले जो अतिरिक्त 15 दिनों का समय दिया गया था, वह बुधवार, 15 जुलाई को ही समाप्त हो चुका है. फिलहाल इस समय अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया है और ऐसी कोई संभावना भी नहीं दिख रही है.
हालांकि, SIT ने अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से और अतिरिक्त समय की मांग की है. जांच दल का कहना है कि अभी जांच की प्रक्रिया जारी है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत पड़ताल की आवश्यकता है, जिसके बाद ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा सकेगी. फिलहाल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट ही प्रस्तुत की जाएगी.
मामले की संवेदनशीलता
यह मामला करोड़ों लोगों की आस्था से सीधा जुड़ा हुआ है, जिस कारण इसे बेहद हाईप्रोफाइल माना जा रहा है. माना जा रहा है कि SIT की रिपोर्ट में मंदिर में दान चोरी प्रकरण के साथ-साथ वहां मौजूद व्यवस्थागत कमियों का भी जिक्र हो सकता है. इसके अलावा, रिपोर्ट में मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों की भूमिका को लेकर भी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है.