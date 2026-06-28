/अयोध्या राम मंदिर: मनी ट्रेल और संपत्ति की जांच के लिए आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस का बड़ा एक्शन

राज्य चुनें
Ayodhya News : अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े प्रशासनिक बदलाव की आहट सुनाई दे रही है. सूत्रों के अनुसार, मंदिर में हुए दान विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महासचिव चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. इस स्थिति के बाद से ट्रस्ट के कामकाज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.
इन इस्तीफों और ट्रस्ट के अन्य वरिष्ठ सदस्यों की अस्वस्थता या अनुपलब्धता के कारण प्रशासनिक शून्य पैदा हो गया है. इसे देखते हुए 11 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. चर्चा है कि आंतरिक संकट और कामकाज में आ रही बाधाओं के चलते पूरे ट्रस्ट को भंग कर नए सिरे से इसका गठन किया जा सकता है. इस बैठक में नृपेंद्र मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की भी संभावना है.
दान चोरी मामले में पुलिस की कड़ी जांच
मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस अब इस मामले में शामिल आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. जांच का मुख्य उद्देश्य मनी ट्रेल यानी पैसे के लेनदेन का पता लगाना है.
पुलिस आरोपियों के घर जाकर उनके परिवार से संपत्ति, निवेश और अन्य वित्तीय जानकारी जुटा रही है. इसमें जमीन, मकान, ज्वैलरी और बैंक खातों की गहन पड़ताल की जा रही है. जांच को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस के साथ स्वतंत्र गवाह के रूप में 'लेखपाल' मौजूद रहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो.
जिन परिवारों ने सहयोग करने से मना किया है, उनकी जानकारी पुलिस कोर्ट को देगी. यदि आरोपियों की संपत्ति अन्य जिलों या राज्यों में होने के संकेत मिलते हैं, तो पुलिस वहां से भी रिकॉर्ड मंगवाएगी. पुलिस की यह कोशिश है कि आरोपियों के वित्तीय संबंधों का पता लगाकर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके.
पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया
उधर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. अब मामले में नामजद आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का भी ब्योरा जुटाया जाएगा. इससे पहले पुलिस ने सभी आठ आरोपियों के मूल पते का भी सत्यापन कर लिया है. जल्द ही जिलाधिकारी के माध्यम से यह कार्रवाई भी शुरू करने की तैयारी है. संबंधित तहसीलों से आरोपियों के नाम दर्ज जमीन, मकान और अन्य अचल संपत्तियों का विवरण जुटाया जाएगा. इसके अलावा रजिस्ट्री, नामांतरण और हाल के वर्षों में की गई खरीद-फरोख्त का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा.
अन्य वित्तीय गतिविधियों की भी पड़ताल
यदि अन्य जिलों या प्रदेशों में संपत्ति होने के संकेत मिलते हैं तो वहां से भी अभिलेख मंगाए जाएंगे. जांच एजेंसियां आरोपियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में हुए बड़े लेनदेन, निवेश, बीमा, लॉकर और अन्य वित्तीय गतिविधियों की भी पड़ताल कर सकती हैं. इसके साथ ही आयकर रिटर्न और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आय के स्रोत का सत्यापन किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर रिश्तेदारों या करीबी लोगों के नाम अर्जित संपत्तियों की भी जांच की जाएगी.
पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा
सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. टिन्नू यादव और अन्य आरोपियों ने मोबाइल से तमाम सुबूत नष्ट कर दिए थे. वहीं रकम ठिकाने लगाने की जद्दोजहद में जुटे थे. इसके लिए उनको काफी मौका भी मिला. खासकर टिन्नू को, जो घटना के कई दिनों तक खुलेआम घूमता रहा था. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल खंगाले तो पता चला कि तमाम डाटा गायब है. खासकर व्हाट्सअप आदि का.
फॉर्मेट कर दिया मोबाइल फोन
सूत्रों का यह भी कहना है कि कई ने तो अपने मोबाइल फोन फॉर्मेट तक कर दिए थे, जिससे वह पकड़े न जाएं और पकड़े जाएं तो बचने की संभावना रहे. चूंकि आरोपियों ने बड़ी रकम पार की थी, इसलिए अब वह उसको ठिकाने लगाने में जुटे थे. मामले में बैंक अधिकारी व कई कर्मचारी भी रडार पर हैं. उनकी गणना प्रक्रिया में प्रमुख जिम्मेदारी रहती थी. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इन सभी से पूछताछ शुरू कर दी है.
मंदिर में टिन्नू एंड गैंग का जाल
टिन्नू एंड गैंग ने मंदिर में पूरा जाल फैला रखा था, जो चाहते थे वही करते थे. कोई भी रोकने-टोकने वाला नहीं था. उनके संपर्क के करीब तीस लोग पुलिस की रडार पर हैं. सभी की भूमिका की जांच की जा रही है. कुछ महीने पहले अनुकल्प मिश्र ने गांव में कथा का आयोजन किया था. एसआईटी ने जांच में जो तथ्य जुटाए, उसके मुताबिक कथा में आठ से दस लाख रुपये खर्च किए गए. 500 महिलाओं को साड़ियां बांटी गईं, जबकि उसकी सैलरी 18-20 हजार रुपये थी. इतनी सैलरी में इतना बड़ा आयोजन सवाल खड़ा करता है.
कैसे हुआ मामला उजागर?
यह सब आयोजन गबन की राशि से किया गया. राम मंदिर परिसर में करीब 800 ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी भर्ती मंदिर प्रबंधन ने की है. इसमें 200 कर्मी ट्रस्ट ने खुद अपने स्तर पर नौकरी पर रखे हैं. सुरक्षा में लगे अधिकारियों से लेकर तमाम कर्मचारी बदले जाएंगे और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए एसओपी तैयार की जा रही है. अब तक की जांच में यही सामने आया है कि आरोपियों में आपस में ही रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जो बढ़ गया. किसी ने शिकायत की तो मामला उजागर हो गया.