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अयोध्या राम मंदिर: मनी ट्रेल और संपत्ति की जांच के लिए आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस का बड़ा एक्शन

Ayodhya News : अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस अब इस मामले में शामिल आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है. जांच का मुख्य उद्देश्य मनी ट्रेल यानी पैसे के लेनदेन का पता लगाना है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 28, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:50 PM IST
अयोध्या राम मंदिर: मनी ट्रेल और संपत्ति की जांच के लिए आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस का बड़ा एक्शन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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