/अयोध्या राम मंदिर: मनी ट्रेल और संपत्ति की जांच के लिए आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस का बड़ा एक्शन

कैसे हुआ मामला उजागर?

यह सब आयोजन गबन की राशि से किया गया. राम मंदिर परिसर में करीब 800 ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी भर्ती मंदिर प्रबंधन ने की है. इसमें 200 कर्मी ट्रस्ट ने खुद अपने स्तर पर नौकरी पर रखे हैं. सुरक्षा में लगे अधिकारियों से लेकर तमाम कर्मचारी बदले जाएंगे और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई और कदम उठाए जाएंगे. इसके लिए एसओपी तैयार की जा रही है. अब तक की जांच में यही सामने आया है कि आरोपियों में आपस में ही रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जो बढ़ गया. किसी ने शिकायत की तो मामला उजागर हो गया.