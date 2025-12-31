Ayodhya News: आज मन रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी, राममय हुई रामनगरी, समारोह में रक्षा मंत्री और सीएम योगी होंगे शामिल

Ram Mandir Pran Pratishtha 2nd Anniversary: रामनगरी दोबारा उसी उल्लास और भक्ति से झूम उठी है, जैसा भव्य नजारा दो साल पहले 22 जनवरी 2024 को देखने को मिला था. आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह मनाई जा रही है. इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है. जिसमें बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं. वहीं प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे.

