Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3059189
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: आज मन रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी, राममय हुई रामनगरी, समारोह में रक्षा मंत्री और सीएम योगी होंगे शामिल

Ram Mandir Pran Pratishtha 2nd Anniversary: आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दो साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर अयोध्या में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है. इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे. जबकि, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. जानिये आज के उत्सव की पूरी टाइमलाइन...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

Ram Mandir Pran Pratishtha 2nd Anniversary: रामनगरी दोबारा उसी उल्लास और भक्ति से झूम उठी है, जैसा भव्य नजारा दो साल पहले 22 जनवरी 2024 को देखने को मिला था. आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह मनाई जा रही है. इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है. जिसमें बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं. वहीं प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Ayodhya newsRam Mandir AyodhyaPratishtha DwadashiAyodhya ritualsRajnath Singh Ayodhya

Trending news

Ayodhya news
आज मन रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी, समारोह में रक्षा मंत्री-CM होंगे शामिल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में नए साल पर कुदरत का तोहफा! पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार
Lucknow latest news
UP में सर्दी के चलते स्कूलों के बाद मदरसों की भी छुट्टी, 2026 की अवकाश सूची भी जारी
Chamoli news
टनल में मची चीख-पुकार, दो लोको ट्रेन की भीषण टक्कर; 40 से 50 मजदूर घायल
Lucknow latest news
लखनऊ में नए साल पर अपने घर का सपना होगा पूरा! अटल आवास योजना की लॉटरी की तारीख आई
uttarakhand principal sectretary
कौन हैं IAS मीनाक्षी सुंदरम, उत्तराखंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर हुआ है प्रमोशन
Lucknow latest news
बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एक्शन की तैयारी! लखनऊ में इस मामले में हुई FIR
Uttarakhand news
उत्तराखंड को मिलेंगे नए 8 सचिव, 9 IPS का भी प्रमोशन; नए साल से पहले सरकार का तोहफा
aligarh news
अलीगढ़ के घंटाघर में नई चमक! लेजर शो,फाउंटेन और कैफेटेरिया से बदलेगा शहर का स्वरूप
mirzapur news
पहले दोस्त की हत्या, फिर खुदकुशी…वजह सुनकर कांप उठेगी रूह