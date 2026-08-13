Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदला, अब बिना सिले वस्त्र पहनकर करेंगे पूजा

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विशाल सिंह/अयोध्या: राम मंदिर में पुजारियों के ड्रेस कोड में एक बार फिर बदलाव कर दिया गया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से नवगठित धार्मिक न्यास समिति ने इस संबंध में सहमति दी है. पिछले दिनों समिति की बैठक के दौरान पुजारियों के ड्रेस कोड पर आपत्ति जताई गई थी. इसे वैष्णव परंपरा के प्रतिकूल बताया गया. इसके बाद इसमें बदलाव का निर्णय लिया गया है. नई व्यवस्था के तहत राम मंदिर पुजारी अब बिना सिले हुए वस्त्र ही पहनेंगे.
पुजारियों के लिए फिर ड्रेस कोड लागू
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर के पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया था. इस ड्रेस कोड के तहत पुजारियों को पगड़ी के साथ-साथ पीत रंग की चौबंदी और सफेद धोती पहनने के निर्देश दिए गए थे. राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी पुजारियों को सर्दी और गर्मी के मौसम के अनुकूल निर्धारित ड्रेस उपलब्ध कराए गए थे. ट्रस्ट की ओर से पुजारियों को दी गई चौबंदी पर तीर्थ क्षेत्र का मोनोग्राम भी प्रिंट किया गया था.
'चौबंदी' पर संतों ने जताई आपत्ति
राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पुनर्गठित धार्मिक न्यास समिति की पहली बैठक में संतों ने पुजारियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड को अयोध्या की वैष्णव परंपरा विपरीत बताया. संतों ने सुझाव दिया कि पुजारी बिना सिलाई किया वस्त्र धारण करें. राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि और अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने संतों के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया.
रोस्टर बदलाव के साथ लागू हुई व्यवस्था
धार्मिक न्यास समिति के निर्देश के तहत पुजारियों के लिए बदले ड्रेस कोड को लागू कर दिया है. यह व्यवस्था सावन शुक्ल प्रतिपदा यानी 13 अगस्त से प्रभावी होगी. इसका कारण रामलला के पुजारियों का रोस्टर हर माह की अमावस्या एवं पूर्णिमा से बदलना बताया गया है. सावन माह की कृष्ण अमावस्या पर जिस ग्रुप के पुजारियों की ड्यूटी सुबह की पाली में थी, वह प्रतिपदा से शाम की पाली में ड्यूटी करेंगे. शाम वाले पुजारियों का ग्रुप प्रतिपदा से सुबह की पाली में आ जाएंगे.
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