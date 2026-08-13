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Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदला, अब बिना सिले वस्त्र पहनकर करेंगे पूजा

Ram Mandir Priests Dress Code: अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों के ड्रेस कोड में एक बार फिर बदलाव कर दिया गया है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से नवगठित धार्मिक न्यास समिति ने इस संबंध में सहमति दी है। पिछले दिनों समिति की बैठक के दौरान पुजारियों के ड्रेस कोड पर आपत्ति जताई गई थी.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 13, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:45 AM IST
Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदला, अब बिना सिले वस्त्र पहनकर करेंगे पूजा
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir

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