Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर के पुजारियों का ड्रेस कोड फिर बदला, अब बिना सिले वस्त्र पहनकर करेंगे पूजा

रोस्टर बदलाव के साथ लागू हुई व्यवस्था

धार्मिक न्यास समिति के निर्देश के तहत पुजारियों के लिए बदले ड्रेस कोड को लागू कर दिया है. यह व्यवस्था सावन शुक्ल प्रतिपदा यानी 13 अगस्त से प्रभावी होगी. इसका कारण रामलला के पुजारियों का रोस्टर हर माह की अमावस्या एवं पूर्णिमा से बदलना बताया गया है. सावन माह की कृष्ण अमावस्या पर जिस ग्रुप के पुजारियों की ड्यूटी सुबह की पाली में थी, वह प्रतिपदा से शाम की पाली में ड्यूटी करेंगे. शाम वाले पुजारियों का ग्रुप प्रतिपदा से सुबह की पाली में आ जाएंगे.