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Ayodhya Ram Mandir: 498 साल बाद बदलेगी राम मंदिर की परंपरा, नाग पंचमी नहीं, सावन शुक्ल तृतीया से झूले पर विराजेंगे रामलला!

Ayodhya Ram Temple: इस 15 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर में 498 साल बाद कोई परंपरा बदलने जा रही है. राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला पहली बार नाग पंचमी की बजाय सावन शुक्ल तृतीया से ही झूले पर विराजेंगे.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 10, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:18 AM IST
Ayodhya Ram Mandir: 498 साल बाद बदलेगी राम मंदिर की परंपरा, नाग पंचमी नहीं, सावन शुक्ल तृतीया से झूले पर विराजेंगे रामलला!
Image Credit: Ayodhya News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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