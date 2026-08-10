/Ayodhya Ram Mandir: 498 साल बाद बदलेगी राम मंदिर की परंपरा, नाग पंचमी नहीं, सावन शुक्ल तृतीया से झूले पर विराजेंगे रामलला!

Ayodhya Ram Mandir: भव्य और दिव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के इस बार के सावन झूलनोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास खबर सामने आई है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में करीब 498 वर्षों के इतिहास में पहली बार सावन झूलनोत्सव की परंपरा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब तक रामलला नाग पंचमी के दिन से झूले पर विराजते थे, लेकिन इस वर्ष से वे सावन शुक्ल तृतीया से ही झूले पर विराजमान होंगे. 15 अगस्त की शाम सात बजे से शुरू होने वाला यह 12 दिवसीय उत्सव अब तक के सबसे भव्य आयोजनों में शामिल होगा. पहली बार झूलनोत्सव का लाइव प्रसारण कराने की भी तैयारी की जा रही है.