/चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस सौंपेगी पुख्ता सबूत, आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील

राज्य चुनें
Ayodhya Case Update: श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आठों आरोपियों को सोमवार को एक बार फिर अदालत में पेश किया जाएगा. इससे पहले शुक्रवार को गिरफ्तारी के बाद मोहर्रम अवकाश के कारण उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया था. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों की तीन दिन की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 8 आरोपियों की पेशी
संवेदनशील मामले को देखते हुए पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 8 आरोपियों की पेशी करवायेगी. भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट पर पेशी होगी. विवेटक कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी मामले के विवेचक हैं. सूत्रों के मुताबिक,सोमवार को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस आरोपियों की कस्टडी रिमांड भी मांग सकती है.
आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों का कहना है कि वे आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे. बार एसोसिएशन की सोमवार को होने वाली आमसभा में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
पुलिस बढ़ाएगी जांच का दायरा
चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि मामले में पुलिस जांच का दायरा बढ़ाएगी. ट्रस्ट के कर्मटारियों से पूछताछ होगी. भर्ती करने वाले रसूखदारों से भी पूछताछ होगी. सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी.
IAS योगेश्वर राम मिश्रा होंगे राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO
सूत्रों के हवाले से खबर है कि IAS योगेश्वर राम मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के नए CEO होंगे. योगेश्वर राम मिश्रा अयोध्या, वाराणसी और बाराबंकी के डीएम रहे हैं और योगी सरकार के विश्वासपात्र अफसर है. वह विंध्याचल मंडल के कमिश्नर रहे हैं और विंध्य कॉरिडोर के कामों को पूरा कराने वाले अफसर हैं.
आरोपियों के घर पर छापेमारी
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आरोपी टिन्नू यादव के घर में जेवरात,लग्जरी सामान व अन्य कुछ सबूत,मिले हैं जिसे पुलिस अपने साथ ले गयी है. राम मंदिर दान चोरी को लेकर जेल में बंद सभी आरोपियों के घर छापेमारी कर सबूत इक्कठा कर रही है.
सीबीआई की एंट्री
अयोध्या सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राम मंदिर दान चोरी मामले में जल्द सीबीआई की एंट्री होगी. SIT जांच के दौरान सीबीआई भी राम मंदिर दान चोरी मामले में पहुंच अयोध्या सकती है.
मामले में इन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी
इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं. ये सभी राम मंदिर में चढ़ावे के रूप में मिलने वाले नकद, आभूषणों और अन्य कीमती सामान की गिनती से जुड़े काम में लगे थे. रविवार को पुलिस ने सभी आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी भी की. इस दौरान कुछ आरोपियों के घरों से नकदी और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं.