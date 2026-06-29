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चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस सौंपेगी पुख्ता सबूत, आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील

Ram Mandir Donation Theft: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सभी आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी. ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी.पुलिस आज कोर्ट से इन सभी आरोपियों की रिमांड मांग सकती है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 29, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:32 AM IST
चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस सौंपेगी पुख्ता सबूत, आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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