/चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस सौंपेगी पुख्ता सबूत, आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील

मामले में इन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी

इस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं. ये सभी राम मंदिर में चढ़ावे के रूप में मिलने वाले नकद, आभूषणों और अन्य कीमती सामान की गिनती से जुड़े काम में लगे थे. रविवार को पुलिस ने सभी आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी भी की. इस दौरान कुछ आरोपियों के घरों से नकदी और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं.