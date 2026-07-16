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अयोध्या राम मंदिर दान चोरी, टिन्नू को प्राप्त थे ट्रस्टी जैसे विशेष अधिकार, आरोपों के बाद, SIT जल्द सौंप सकती है रिपोर्ट

Ayodhya Ram Mandir news: अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में दान की गई राशि के गबन और चोरी का मामला अब बेहद गंभीर होता जा रहा है. इस मामले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है. सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) अब अपनी जांच के अंतिम चरण में है और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप सकती है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 16, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:18 AM IST
अयोध्या राम मंदिर दान चोरी, टिन्नू को प्राप्त थे ट्रस्टी जैसे विशेष अधिकार, आरोपों के बाद, SIT जल्द सौंप सकती है रिपोर्ट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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