/अयोध्या राम मंदिर दान चोरी, टिन्नू को प्राप्त थे ट्रस्टी जैसे विशेष अधिकार, आरोपों के बाद, SIT जल्द सौंप सकती है रिपोर्ट

नोट और सिक्कों का खेल

आरोपी सुभाष ने पुलिस को यह भी बताया कि वे लोग दान की चोरी को किस शातिराना ढंग से अंजाम देते थे. उन्होंने बताया कि जिस दिन दान पेटी से सिर्फ सिक्के निकलते थे, उस दिन उनकी ड्यूटी जानबूझकर नहीं लगाई जाती थी. ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि सिक्कों को बड़ी मात्रा में बाहर ले जाना मुश्किल था, जबकि नोटों की गड्डियों को पार करना आसान होता था. इसीलिए, सिक्कों की गिनती के दिन दूसरे कर्मचारियों को तैनात किया जाता था और जब नोटों की गिनती होती थी, तब ये आरोपी अपनी ड्यूटी सुनिश्चित करवाते थे ताकि आसानी से रकम चोरी की जा सके.