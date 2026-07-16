/अयोध्या राम मंदिर दान चोरी, टिन्नू को प्राप्त थे ट्रस्टी जैसे विशेष अधिकार, आरोपों के बाद, SIT जल्द सौंप सकती है रिपोर्ट

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Ayodhya Ram Mandir news: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में दान की गई राशि के गबन और चोरी का मामला अब बेहद गंभीर होता जा रहा है. इस मामले ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है. सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) अब अपनी जांच के अंतिम चरण में है और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप सकती है.
पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों, राम शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों को फिलहाल जिला कारागार भेज दिया गया है. पुलिस की जांच का दायरा अब आरोपियों के ठिकानों तक पहुँच चुका है.
हाल ही में, पुलिस आरोपी राम शंकर मिश्रा को उस किराए के मकान में ले गई जहां वह रहता था. वहां तलाशी के दौरान पुलिस ने एक बैग बरामद किया है, जिसमें कई अहम दस्तावेज मिले हैं. साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से पुलिस ने उस किराए के कमरे को सील कर दिया है और मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का DVR भी अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि अन्य संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके.
टिन्नू की रही मुख्य भूमिका
पूछताछ के दौरान आरोपी सुभाष श्रीवास्तव ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने पुलिस को बताया कि इस पूरी चोरी की साजिश टिन्नू, अनुकल्प और लवकुश ने मिलकर रची थी. सुभाष के बयान के मुताबिक, इस गिरोह में टिन्नू की भूमिका सबसे अहम थी. टिन्नू के पास मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बराबर अधिकार थे, जिसके कारण उसकी मौजूदगी में कोई भी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था. इसी डर और रसूख का फायदा उठाकर लंबे समय से दान की रकम पार की जा रही थी.
नोट और सिक्कों का खेल
आरोपी सुभाष ने पुलिस को यह भी बताया कि वे लोग दान की चोरी को किस शातिराना ढंग से अंजाम देते थे. उन्होंने बताया कि जिस दिन दान पेटी से सिर्फ सिक्के निकलते थे, उस दिन उनकी ड्यूटी जानबूझकर नहीं लगाई जाती थी. ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि सिक्कों को बड़ी मात्रा में बाहर ले जाना मुश्किल था, जबकि नोटों की गड्डियों को पार करना आसान होता था. इसीलिए, सिक्कों की गिनती के दिन दूसरे कर्मचारियों को तैनात किया जाता था और जब नोटों की गिनती होती थी, तब ये आरोपी अपनी ड्यूटी सुनिश्चित करवाते थे ताकि आसानी से रकम चोरी की जा सके.