/कौन बनेगा राम मंदिर का नया CEO? शॉर्टलिस्ट होंगे 3 सबसे योग्य नाम, 2 सितंबर की बैठक में आधिकारिक मुहर

2 सितंबर की बैठक में लगेगी आधिकारिक मुहर

2 सितंबर को ट्रस्ट की अहम बैठक प्रस्तावित है. इसी बैठक में तीन नामों के पैनल पर मंथन के बाद CEO के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है. इसके बाद राम मंदिर के पहले CEO की नियुक्ति की घोषणा होने की उम्मीद है. ट्रस्ट की बैठक में CEO के अलावा मंदिर के प्रवक्ता और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है. CEO की नियुक्ति को मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.