/कौन बनेगा राम मंदिर का नया CEO? शॉर्टलिस्ट होंगे 3 सबसे योग्य नाम, 2 सितंबर की बैठक में आधिकारिक मुहर

राज्य चुनें
विशाल सिंह/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर के कुशल प्रबंधन, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बड़ा कदम उठाने जा रहा है. मंदिर के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. CEO पद के लिए देशभर से करीब 5,200 आवेदन प्राप्त हुए थे.
तीन सर्वश्रेष्ठ नामों का पैनल तैयार होगा
सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर के सीईओ पद के लिए योग्य और अनुभवी अधिकारियों में से 3 सर्वश्रेष्ठ नामों का एक विशेष पैनल तैयार किया जाएगा. इस पैनल में शामिल नामों पर गहन विचार-विमर्श के बाद अंतिम चयन किया जाएगा. यह पैनल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा.
2 सितंबर की बैठक में लगेगी आधिकारिक मुहर
2 सितंबर को ट्रस्ट की अहम बैठक प्रस्तावित है. इसी बैठक में तीन नामों के पैनल पर मंथन के बाद CEO के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है. इसके बाद राम मंदिर के पहले CEO की नियुक्ति की घोषणा होने की उम्मीद है. ट्रस्ट की बैठक में CEO के अलावा मंदिर के प्रवक्ता और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है. CEO की नियुक्ति को मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
जिम्मेदारी
नए सीईओ पर मंदिर परिसर की समग्र प्रशासनिक देखरेख, भक्तों की व्यवस्थाओं, विभिन्न विभागों में समन्वय और ट्रस्ट के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रमुख जिम्मेदारी होगी. हाल ही में ट्रस्ट द्वारा किए गए प्रशासनिक पुनर्गठन और विभिन्न विभागों के बंटवारे के बाद सीईओ की नियुक्ति को बेहद अहम माना जा रहा है.
डिटेल में जानें क्या-क्या हुआ?
सर्च कमेटी ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह बहु-स्तरीय, पारदर्शी और योग्यता आधारित रही. अंतिम चरण के लिए देशभर से केवल 16 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जो कुल आवेदनों का 0.3 प्रतिशत से भी कम हैं. इन उम्मीदवारों में सेना के पूर्व अधिकारी, सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवर शामिल रहे. सभी उम्मीदवारों की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच है.
समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. चतुर्वेदी (पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम) और परमाणु वैज्ञानिक डॉ. सुरेश हावरे शामिल हैं. रक्षा, न्यायपालिका और प्रशासन के क्षेत्रों के अनुभवी सदस्यों ने उम्मीदवारों की नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और संस्थागत दृष्टिकोण का गहन मूल्यांकन किया.
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चयन प्रक्रिया के पहले चरण में कुल 5,585 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,877 उम्मीदवारों ने विस्तृत बायोडाटा प्रस्तुत किया. इसके बाद 1,580 आवेदनों का विस्तार से मूल्यांकन किया गया. दूसरे चरण में करीब 111 उम्मीदवारों का ऑनलाइन साक्षात्कार लिया गया, जिसमें उनकी संवाद क्षमता, नेतृत्व कौशल, पेशेवर अनुभव, व्यक्तित्व और तकनीकी समझ का आकलन किया गया.
अंतिम चरण में बुलाए गए 16 उम्मीदवार
ऑनलाइन मूल्यांकन के बाद तीसरे और अंतिम चरण के लिए 16 उम्मीदवारों को अयोध्या बुलाया गया. आमने-सामने हुए साक्षात्कार में उम्मीदवारों की प्रबंधन क्षमता, रणनीतिक सोच, तकनीकी दक्षता, व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की विस्तृत परीक्षा ली गई। सर्च कमेटी का कहना है कि अंतिम चरण में पहुंचे सभी उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां रखने वाले पेशेवर हैं. समिति अब इनका अंतिम मूल्यांकन कर तीन नामों का पैनल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजेगी। अंतिम निर्णय ट्रस्ट की ओर से लिया जाएगा.
पहले चरण में 5,585 आवेदन प्राप्त हुए, 3,877 उम्मीदवारों ने बायोडाटा जमा किए
1,580 आवेदनों का गहन मूल्यांकन कर करीब 111 उम्मीदवारों का ऑनलाइन इंटरव्यू लिया गया
अंतिम चरण में 16 उम्मीदवारों को अयोध्या बुलाकर आमने-सामने साक्षात्कार किया गया. अब सर्च कमेटी तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को सौंपेगी, जिसके बाद सीईओ के नाम की घोषणा होगी.
राम मंदिर के पहले पूर्णकालिक सीईओ के चयन के लिए हुए साक्षात्कार में उम्मीदवारों की परीक्षा केवल उनके प्रशासनिक अनुभव और शैक्षिक योग्यता तक सीमित नहीं रही. उनसे मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ प्रबंधन, धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत जीवनशैली से जुड़े सवाल भी पूछे गए. चयन समिति ने यह जानने की कोशिश की कि उम्मीदवार राम मंदिर जैसे धार्मिक और संवेदनशील संस्थान की जिम्मेदारी संभालने के लिए किस तरह की सोच रखते हैं.
सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों से पूछा गया कि यदि एक दिन में पांच लाख श्रद्धालु राम मंदिर पहुंच जाएं तो भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे? श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है और इतनी बड़ी भीड़ के बीच सुरक्षा एवं सुविधा का संतुलन कैसे कायम रखा जाएगा, इस पर भी उनकी राय जानी गई। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसे लेकर भी सवाल किए गए.
इंटरव्यू में उम्मीदवारों की धार्मिक आस्था को भी परखा गया. उनसे पूछा गया कि आप कट्टर हिंदू हैं या सामान्य आस्थावान?, मांसाहारी तो नहीं हैं?, शिखा रखते हैं और जनेऊ धारण करते हैं या नहीं? धार्मिक और सामाजिक संगठनों से उनके जुड़ाव के बारे में भी जानकारी ली गई. इसके साथ ही उम्मीदवारों से राम मंदिर के बारे में उनकी जानकारी, मंदिर की मौजूदा व्यवस्थाओं, भविष्य की चुनौतियों और विकास को लेकर उनकी सोच पर सवाल किए गए। राम मंदिर के लिए उनका विजन, कार्ययोजना और महत्वपूर्ण सुझाव भी जाने गए.
किसी विशेष या असाधारण उपलब्धि के बारे में भी जानकारी मांगी गई. साक्षात्कार में यह भी परखा गया कि आपात स्थिति में उम्मीदवार कितनी तेजी से निर्णय ले सकते हैं और विभिन्न सरकारी एजेंसियों, सुरक्षा बलों तथा मंदिर प्रशासन के बीच किस तरह समन्वय स्थापित कर सकते हैं. यानी सीईओ पद के लिए हुई इस परीक्षा में आस्था से लेकर प्रशासन, नेतृत्व से लेकर भीड़ प्रबंधन और व्यक्तित्व से लेकर भविष्य की कार्ययोजना तक, हर पहलू को परखने की कोशिश की गई.
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!