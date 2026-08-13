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'कौन बनेगा राम मंदिर का नया CEO? शॉर्टलिस्ट होंगे 3 सबसे योग्य नाम, 2 सितंबर की बैठक में आधिकारिक मुहर

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था और संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय चयन समिति इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद तीन सर्वश्रेष्ठ नामों का पैनल तैयार करेगी.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 13, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:23 AM IST
'कौन बनेगा राम मंदिर का नया CEO? शॉर्टलिस्ट होंगे 3 सबसे योग्य नाम, 2 सितंबर की बैठक में आधिकारिक मुहर
Image Credit: Ayodhya News

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