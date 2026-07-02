राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक: चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर 6 जुलाई को होगा फैसला

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Ayodhya News :उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है. इस पूरे विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. पहले यह बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसे 6 जुलाई को ही आयोजित करने का फैसला किया गया है.
चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
सूत्रों के मुताबिक, दान विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है. 6 जुलाई की बैठक में इनके इस्तीफे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में नृपेंद्र मिश्रा को कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.
फैसले के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी
इस बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे, उनके लिए दो-तिहाई बहुमत का होना अनिवार्य है. इसी बहुमत के आधार पर तय होगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का भविष्य क्या होगा और ट्रस्ट का नया ढांचा कैसा दिखेगा.
क्या भंग हो जाएगा पूरा ट्रस्ट?
अंदरूनी संकट और प्रशासनिक दिक्कतों को देखते हुए यह भी चर्चा है कि पूरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ही भंग करके, एक नए ट्रस्ट के गठन पर मुहर लगाई जा सकती है.
जांच के घेरे में बैंक अधिकारी, सबूत मिटाने की कोशिश
चढ़ावा चोरी के इस मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, कुछ आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से अपने मोबाइल फोन तक फॉर्मेट कर दिए थे, ताकि सबूत मिटाए जा सकें. इस घोटाले में बड़ी रकम के हेरफेर की आशंका है. दान के पैसों की गिनती करने वाले बैंक अधिकारी और कई कर्मचारी भी अब पुलिस के रडार पर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है.
क्या ट्रस्ट में आएगा सीईओ का पद?
मंदिर के कामकाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसी सीईओ की नियुक्ति की चर्चाएं भी गर्म हैं. हालांकि, कानूनी जानकारों का कहना है कि वर्तमान नियमों में सीईओ के पद का कोई प्रावधान नहीं है. इसके लिए पहले ट्रस्ट की नियमावली में बदलाव करना होगा, जिसके बाद ही सीईओ की नियुक्ति संभव हो पाएगी.