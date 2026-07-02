राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक: चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर 6 जुलाई को होगा फैसला

जांच के घेरे में बैंक अधिकारी, सबूत मिटाने की कोशिश

चढ़ावा चोरी के इस मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, कुछ आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से अपने मोबाइल फोन तक फॉर्मेट कर दिए थे, ताकि सबूत मिटाए जा सकें. इस घोटाले में बड़ी रकम के हेरफेर की आशंका है. दान के पैसों की गिनती करने वाले बैंक अधिकारी और कई कर्मचारी भी अब पुलिस के रडार पर हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है.