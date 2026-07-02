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राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक: चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर 6 जुलाई को होगा फैसला

Ayodhya News : अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है. इस पूरे विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 02, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:01 AM IST
राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक: चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर 6 जुलाई को होगा फैसला
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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