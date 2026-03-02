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पूर्व IPS राजेश पांडे के दावों पर ट्रस्ट की सफाई, गोविंद देव गिरि बोले-राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्रा का चयन पारदर्शी

Ayodhya Ram Mandir: पूर्व आईपीएस राजेश पांडे ने पिछले दिनों राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ जितेंद्र मिश्रा के चयन पर सवाल खड़ा किया था. अब ट्रस्ट ने उसपर सफाई दी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 15, 2026, 12:12 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:12 AM IST
पूर्व IPS राजेश पांडे के दावों पर ट्रस्ट की सफाई, गोविंद देव गिरि बोले-राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्रा का चयन पारदर्शी

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