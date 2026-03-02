/पूर्व IPS राजेश पांडे के दावों पर ट्रस्ट की सफाई, गोविंद देव गिरि बोले-राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्रा का चयन पारदर्शी

6 जुलाई को बनी थी सर्च कमेटी

ट्रस्ट के मुताबिक, सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई 2026 को सर्च कमेटी का गठन किया गया था. इसके बाद देशभर से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए. ट्रस्ट के अनुसार, समिति को कुल 5,585 आवेदन मिले. इन आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए कई स्तरों पर मूल्यांकन किया गया. इसके लिए दिल्ली-एनसीआर, पुणे और संबलपुर में एआई स्क्रीनिंग के साथ मैनुअल विशेषज्ञ मूल्यांकन भी किया गया. यानी उम्मीदवारों को केवल तकनीकी प्रक्रिया के आधार पर ही नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के स्तर पर भी परखा गया.