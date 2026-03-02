/पूर्व IPS राजेश पांडे के दावों पर ट्रस्ट की सफाई, गोविंद देव गिरि बोले-राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्रा का चयन पारदर्शी

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प्रवीण पांडेय/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ के चयन को लेकर उठे सवालों के बीच अब ट्रस्ट ने अपनी ओर से सफाई पेश की है. पूर्व आईपीएस राजेश पांडेय की ओर से चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद ट्रस्ट ने सोशल मीडिया के जरिए पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट की है. ट्रस्ट का कहना है कि सीईओ के चयन की प्रक्रिया तय नियमों के तहत पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर की गई है.
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव स्वामी गोविंद देव गिरि की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन को लेकर कुछ मीडिया माध्यमों में ऐसी जानकारियां प्रसारित हो रही हैं, जो तथ्यात्मक नहीं हैं. इन्हीं दावों को स्पष्ट करने के लिए ट्रस्ट की ओर से चयन प्रक्रिया से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने रखी गई है.
6 जुलाई को बनी थी सर्च कमेटी
ट्रस्ट के मुताबिक, सीईओ के चयन के लिए 6 जुलाई 2026 को सर्च कमेटी का गठन किया गया था. इसके बाद देशभर से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए. ट्रस्ट के अनुसार, समिति को कुल 5,585 आवेदन मिले. इन आवेदनों की स्क्रीनिंग के लिए कई स्तरों पर मूल्यांकन किया गया. इसके लिए दिल्ली-एनसीआर, पुणे और संबलपुर में एआई स्क्रीनिंग के साथ मैनुअल विशेषज्ञ मूल्यांकन भी किया गया. यानी उम्मीदवारों को केवल तकनीकी प्रक्रिया के आधार पर ही नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के स्तर पर भी परखा गया.
5,585 आवेदनों में से 16 उम्मीदवार हुए शॉर्टलिस्ट
कई स्तर की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन के बाद कुल 16 प्रत्याशियों को आगे के चरण के लिए चुना गया. इन सभी उम्मीदवारों को 11 और 12 अगस्त 2026 को अयोध्या बुलाया गया, जहां उनके आमने-सामने बातचीत और साक्षात्कार की प्रक्रिया हुई. ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र भी इस प्रक्रिया का हिस्सा थे. ट्रस्ट के मुताबिक, उन्होंने 11 अगस्त 2026 को पहली पाली में साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा लिया था.
1 सितंबर को सर्च कमेटी ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट
साक्षात्कार और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सर्च कमेटी ने 1 सितंबर 2026 को अपनी अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशें न्यास को सौंप दीं. इसके बाद 2 सितंबर को ट्रस्ट की ओर से शीर्ष प्रत्याशियों के नाम मीडिया के सामने रखे गए. इनमें एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, संजय प्रताप सिंह, विश्वास राव और श्रुति भारद्वाज के नाम शामिल थे.
जितेंद्र मिश्र के इंटरव्यू में शामिल न होने का दावा गलत: ट्रस्ट
ट्रस्ट ने सबसे ज्यादा जोर उस दावे पर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र 11 और 12 अगस्त को हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं हुए थे. ट्रस्ट ने इस दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है. ट्रस्ट के मुताबिक, जितेंद्र मिश्र का शीर्ष प्रत्याशियों में शामिल होना इस बात का दस्तावेजी प्रमाण है कि उन्होंने चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उनका मूल्यांकन हुआ और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें आगे रखा गया.
पूरी प्रक्रिया दस्तावेजों में दर्ज
ट्रस्ट ने कहा है कि सीईओ के चयन की पूरी प्रक्रिया संस्थागत शासन और पारदर्शिता के मानकों के अनुरूप आयोजित की गई. चयन के प्रत्येक चरण का दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार किया गया और अयोध्या में उम्मीदवारों की पहचान भी दर्ज की गई. ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि वह चयन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है. अगर इस मामले में आगे भी कोई जांच या सवाल सामने आते हैं तो ट्रस्ट तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार है.