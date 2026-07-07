अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, कृष्ण मोहन बने ट्रस्ट के नए महासचिव

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी गतिविधियों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष अधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफ़े स्वीकार कर लिए गए हैं. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद अब कृष्ण मोहन को नई भूमिका सौंपी गई है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं तेज हैं.
प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही
सरकार ने इस बदलाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जोर दिया है कि नियुक्तियों में पूरी तरह योग्यता का पालन किया जाएगा. सरकार का कहना है कि संवैधानिक सिद्धांतों और जनता के पैसे की सुरक्षा प्राथमिकता है. किसी भी व्यक्ति को पद देते समय 'दोषी साबित न होने तक निर्दोष' के कानूनी सिद्धांत का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
इस मामले में जांच के दौरान एक गंभीर बात सामने आई है कि ट्रस्ट के कार्यालय में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है. सरकार का तर्क है कि इस छेड़छाड़ का उजागर होना पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाता है, क्योंकि अब तथ्यों को छुपाया नहीं जा रहा है.
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है. वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और इसकी आलोचना की है. इन प्रतिक्रियाओं के बीच, सरकार ने धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वे किसी भी सकारात्मक सुझाव और सुधार के लिए संवैधानिक चर्चा को तैयार हैं.
असम में सुरक्षा पर गंभीर चिंता
एक अन्य घटनाक्रम में, असम से दुखद समाचार सामने आया है, जहां एक आईईडी धमाके में देश के एक वीर सैनिक की शहादत हुई है. सरकार ने इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की है और शहीद सैनिक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है.
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