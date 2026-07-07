अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, कृष्ण मोहन बने ट्रस्ट के नए महासचिव

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है. वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और इसकी आलोचना की है. इन प्रतिक्रियाओं के बीच, सरकार ने धैर्य बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वे किसी भी सकारात्मक सुझाव और सुधार के लिए संवैधानिक चर्चा को तैयार हैं.