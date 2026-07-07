Add Zee Business As A Preferred Source
App

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, कृष्ण मोहन बने ट्रस्ट के नए महासचिव

Ayodhya News : अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी गतिविधियों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष अधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफ़े स्वीकार कर लिए गए हैं. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बाद अब कृष्ण मोहन को नई भूमिका सौंपी गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 07, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:55 AM IST
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, कृष्ण मोहन बने ट्रस्ट के नए महासचिव
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लोकबंधु अस्पताल में प्रसव के दौरान फर्श पर गिरने से नवजात की मौत
Lucknow news45 min ago
2
Ayodhya news1 hr ago
3
Lucknow-Kanpur Expressway1 hr ago
4
Ayodhya news1 hr ago
5
mirzapur news1 hr ago