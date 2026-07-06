/एक क्लिक में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की पूरी जानकारी, इस तरह उलझा है वोटिंग का दिलचस्प समीकरण, जानिए क्या होंगे प्रमुख एजेंडे?

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विशाल सिंह/अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बहुप्रतीक्षित और अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर तीन बजे होने जा रही है. इस बैठक के आयोजन स्थल में अचानक बदलाव किया गया है; पहले यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम 'मणिराम दास छावनी' में होनी थी, लेकिन अब यह राम मंदिर परिसर की वैदही पुष्प वाटिका में आयोजित की जाएगी.
एजेंडे में सबसे ऊपर: चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र का इस्तीफा
आज की बैठक के एजेंडे में सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के त्यागपत्र पर विचार करना है. हाल ही में सामने आए राम मंदिर के दान-पात्रों से राशि चोरी होने के विवाद के बाद, दोनों पदाधिकारियों ने नैतिक आधार पर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है. आज इस बैठक में दोनों के भविष्य पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
वोटिंग का दिलचस्प समीकरण
हालांकि चंपत राय और अनिल मिश्र ने पदों से इस्तीफा दिया है, लेकिन नियमों के मुताबिक वे इस बैठक में शामिल होने और मतदान करने के पात्र हैं. ट्रस्ट के नियमों के अनुसार किसी भी स्थायी ट्रस्टी को सीधे हटाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. इसलिए यदि वे अपने प्रशासनिक पदों (जैसे महासचिव) से हट भी जाते हैं, तो भी वे ट्रस्ट के स्थायी सदस्य बने रहेंगे, जब तक कि वे खुद सदस्यता से इस्तीफा न दे दें.
Trust में कितने सदस्य
ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 4 पदेन (Ex-officio) सदस्य हैं (जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं है) और 1 सदस्य का निधन हो चुका है. इस प्रकार प्रभावी रूप से केवल 10 मतदान योग्य सदस्य हैं. किसी भी बड़े फैसले को पारित करने के लिए कम से कम 6 सदस्यों की सहमति (बहुमत) होना अनिवार्य है.
महंत नृत्य गोपाल दास क्या होंगे शामिल
अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास इस समय अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके कारण उनके शामिल होने की संभावना कम है. ऐसे में सक्रिय वोटिंग वाले सदस्यों की संख्या बेहद सीमित रह जाएगी, जिससे आज का समीकरण काफी उलझ गया है. जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे.
दानपात्र चोरी पर रखी जाएगी SIT की अंतरिम रिपोर्ट
बैठक में राम मंदिर के दान-पात्रों से प्राप्त नकदी की गणना के दौरान सामने आई चोरी और गबन के संबंध में गठित एसआईटी (SIT) की अंतरिम रिपोर्ट भी ट्रस्ट के सामने रखी जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट मंदिर की सुरक्षा और आगामी प्रबंधन व्यवस्थाओं में बड़े बदलावों पर विचार कर सकता है.
पूर्णतः स्वतंत्र है ट्रस्ट, RTI के दायरे से बाहर
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी तथ्य भी इस प्रकार हैं.
स्वतंत्र संस्था
यह ट्रस्ट केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों से पूर्णतः स्वतंत्र संस्था है. केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि इसके सदस्य जरूर हैं, लेकिन वे पदेन सदस्य हैं और उन्हें कोई प्रशासनिक निर्णय लेने या मतदान करने का अधिकार नहीं है.
RTI के दायरे से बाहर
यह ट्रस्ट सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के दायरे में नहीं आता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह न तो सरकार से कोई वित्तीय सहायता लेता है और न ही इस पर किसी प्रकार का सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण है. इसके सभी निर्णय स्थायी ट्रस्टी ही आंतरिक रूप से लेते हैं.
गठन और मुख्यालय
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद फरवरी 2020 में इस ट्रस्ट का गठन किया गया था. ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरण के आवास पर स्थित है.
ट्रस्ट की वर्तमान संरचना और मुख्य चेहरे
महंत नृत्य गोपाल दास: ट्रस्ट के अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के सबसे वरिष्ठ संत.
चंपत राय (महासचिव) व डॉ. अनिल मिश्र (ट्रस्टी): मंदिर के दैनिक कामकाज, आरती पास, वीआईपी पास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मुख्य कर्ताधर्ता.
गोविंद गिरि महाराज: ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष (पुणे के आध्यात्मिक गुरु), जो वित्तीय मामलों को संभालते हैं.
नृपेंद्र मिश्रा (पूर्व IAS): मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष.
अन्य स्थायी ट्रस्टी
स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती (प्रयागराज), स्वामी विश्वप्रशन्नतीर्थ जी महाराज (उडुपी), युगपुरुष परमानंद गिरि महाराज (हरिद्वार), महंत दिनेंद्र दास (निर्मोही अखाड़ा), के. परासरण (वरिष्ठ अधिवक्ता) और कृष्ण मोहन (दिवंगत कामेश्वर चौपाल के स्थान पर शामिल आरएसएस कार्यकर्ता).
आमंत्रित सदस्य
आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश भैयाजी जोशी, दिनेश चंद्र और गोपाल नागरकट्टे (राव) विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होते हैं. गोपाल नागरकट्टे जनवरी 2021 से मंदिर के सिविल व निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. आमंत्रित सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन प्रशासनिक या मतदान का अधिकार नहीं है.
(नोट: विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद से ट्रस्ट में एक सीट अभी भी रिक्त चल रही है.)
मतदान का अधिकार सिर्फ स्थायी ट्रस्टियों को
ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक, किसी भी फैसले पर मतदान का अधिकार सिर्फ स्थायी ट्रस्टियों को ही है. पदेन सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं. उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है. यह व्यवस्था ट्रस्ट का पूरा नियंत्रण पूरी तरह से इसके स्थायी सदस्यों के हाथों में सौंपती है. किसी नए ट्रस्टी को शामिल करना हो या ट्रस्ट के कामकाज में कोई बड़ा बदलाव, इसके लिए स्थायी ट्रस्टियों के बहुमत की मंजूरी अनिवार्य है.
ट्रस्टी को हटाने का कोई सीधा प्रावधान नहीं
ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार, इसके नियमों में किसी स्थायी ट्रस्टी को हटाने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है. इसका मतलब यह है कि यदि चंपत राय महासचिव का पद छोड़ देते हैं और अनिल मिश्रा अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से अलग हो जाते हैं तो भी वे ट्रस्ट के स्थायी सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे खुद ट्रस्ट की सदस्यता से इस्तीफा न दे दें.
इस नियम ने आज की बैठक के समीकरण को काफी उलझा दिया है. एक सीट पहले से खाली है और अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रह सकते हैं, ऐसे में सक्रिय वोटिंग वाले सदस्यों की संख्या बेहद सीमित रह जाएगी.
बैठक में कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य भी शामिल होते हैं जो चर्चाओं में तो भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता. इनमें आरएसएस और वीएचपी के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश भैयाजी जोशी और दिनेश चंद्र शामिल हैं. इनके अलावा कर्नाटक से वीएचपी के वरिष्ठ नेता गोपाल नागरकट्टे भी एक प्रमुख आमंत्रित सदस्य हैं, जो जनवरी 2021 से मंदिर के निर्माण और सिविल कार्यों की निगरानी कर रहे हैं.
बैठक के प्रमुख एजेंडे (संक्षेप में)
चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के त्यागपत्र पर विचार और निर्णय.
चढ़ावे की नकदी गणना में हुई चोरी पर एसआईटी (SIT) की अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा.
रिक्त पदों (जैसे दिवंगत सदस्य की सीट) पर नए चयन के लिए नामों पर विचार.
मंदिर प्रबंधन, वीआईपी पास और प्रशासनिक अधिकारों की आगामी व्यवस्थाओं पर नई रणनीति.
नियमों के मुताबिक ट्रस्ट की यह बैठक हर तीन महीने में होती है. इससे पहले पिछली बैठक 21 मार्च को रामनवमी की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई थी. आज की बैठक के फैसलों पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं.
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