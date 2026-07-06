/एक क्लिक में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की पूरी जानकारी, इस तरह उलझा है वोटिंग का दिलचस्प समीकरण, जानिए क्या होंगे प्रमुख एजेंडे?

मतदान का अधिकार सिर्फ स्थायी ट्रस्टियों को

ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक, किसी भी फैसले पर मतदान का अधिकार सिर्फ स्थायी ट्रस्टियों को ही है. पदेन सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि शामिल होते हैं. उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है. यह व्यवस्था ट्रस्ट का पूरा नियंत्रण पूरी तरह से इसके स्थायी सदस्यों के हाथों में सौंपती है. किसी नए ट्रस्टी को शामिल करना हो या ट्रस्ट के कामकाज में कोई बड़ा बदलाव, इसके लिए स्थायी ट्रस्टियों के बहुमत की मंजूरी अनिवार्य है.