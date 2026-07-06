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एक क्लिक में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की पूरी जानकारी, इस तरह उलझा है वोटिंग का दिलचस्प समीकरण, जानिए क्या होंगे प्रमुख एजेंडे?

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर ट्रस्ट की आज बड़ी बैठक है. चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर फैसला संभव. दान चोरी की SIT रिपोर्ट भी होगी पेश. इस बैठक में प्रमुख एजेंडे क्या होंगे और ट्रस्ट में कितने सदस्य होंगे. आपको यहां पर हर जानकारी मिलेगी.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 06, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:47 AM IST
एक क्लिक में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक की पूरी जानकारी, इस तरह उलझा है वोटिंग का दिलचस्प समीकरण, जानिए क्या होंगे प्रमुख एजेंडे?
Image Credit: Ayodhya News (Ai photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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