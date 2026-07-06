/अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज, चढ़ावा चोरी के बाद पहली मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले

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अयोध्या/विशाल रघुवंशी: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज बैठक है. इस बैठक के स्थान में बदलाव किया गया है.ये मीटिंग दोपहर तीन बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में होगी,पहले ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी में होनी थी. दोपहर 3 बजे वैदही पुष्प वाटिका में राम मंदिर ट्र्स्ट की बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर चर्चा हो सकती है. एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा संभव है.
महंत नृत्य गोपालदास करेंगे करेंगे बैठक की अध्यक्षता
इस बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपालदास करेंगे. चढ़ावे में कथित हेराफेरी मामले की जारी जांच के बीच मंदिर परिसर के अंदर ही गेस्ट हाउस में ये बैठक हो रही है. इससे पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के मठ ‘मणिराम छावनी' में ये मीटिंग होनी थी. सूत्रों के मुताबिक मीडिया और प्राइवेसी के चलते ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया कि बैठक राम मंदिर परिसर के अंदर ही गेस्ट हाउस में हो. इसमें चंपत राय समेत सभी ट्रस्टी बुलाये गए हैं. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने सभी नियमित और पदेन सदस्यों से चर्चा के लिए मौजूद रहने को कहा है.
चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार संभव
सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार कर सकता है, जिन्होंने चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अगर उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो बैठक में ट्रस्ट के कामकाज के लिए नई प्रशासनिक व्यवस्था पर भी फैसला हो सकता है. विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भूमिका पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. सूत्रों नेके मुताबिक बैठक में राम मंदिर के प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति पर भी चर्चा होने की संभावना है.
राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन ढांचे पर चर्चा
बैठक के दौरान कथित हेराफेरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जा सकती है और राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन ढांचे पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों ने बताया कि 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए बिना ऑडिट वाली आय-व्यय रिपोर्ट, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय विवरण मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे.
सूत्रों ने बताया कि अभी ट्रस्ट में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता कर सके. पदेन सदस्यों में केंद्र सरकार के सचिव प्रशांत लेखंडे, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद, अयोध्या के ज़िलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा शामिल हैं.
इन विकल्पों पर चर्चा संभव
चंपतराय और अनिल मिश्र के त्यागपत्र स्वीकार करने के साथ ही इनके विकल्पों पर भी चर्चा हो सकती है. बजरंग बांगड़ा, नीरज दौनेरिया के नाम विकल्प में शामिल हैं. ट्रस्टी स्वामी जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, युगपुरुष स्वामी परमानंद व कृष्ण मोहन इसमें शामिल होने रामनगरी पहुंच चुके हैं. कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, नृपेंद्र मिश्रा, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ, सहित अन्य कुछ सदस्यों के आज सुबह पहुंच गए हैं.इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता ट्रस्टी के पारासरन सहित कुछ अन्य वर्चुअल रूप से बैठक में हिस्सा लेंगे.
बजरंगलाल बांगड़ा पहली पसंद
सचिव पद के लिए विहिप के महामंत्री बजरंगलाल बांगड़ा पहली पसंद बताए जा रहे हैं. ट्रस्टी कृष्णमोहन भी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं. बजरंग लाल बागड़ा विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय व अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं.वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. बैठक में सदस्य रहे दिवंगत बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के स्थान पर नए सदस्य का मनोनयन संभव है. इस निर्णायक बैठक में ट्रस्टी वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ, महंत दिनेंद्रदास व नृपेंद्र मिश्र शामिल सहित अन्य पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे. बैठक में सदस्य रहे दिवंगत बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के स्थान पर नए सदस्य का मनोनयन संभव है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के सचिव आइएसएस प्रशांत लोखांडे, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी बैठक में रहेंगे.
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