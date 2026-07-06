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अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज, चढ़ावा चोरी के बाद पहली मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले

Ram Mandir Trust Meeting: सोमवार को श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होगी. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच सोमवार को होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर देशभर की नजरें टिकी हैं.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 06, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 07:06 AM IST
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज, चढ़ावा चोरी के बाद पहली मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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