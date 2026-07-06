/अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज, चढ़ावा चोरी के बाद पहली मीटिंग में लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले

बजरंगलाल बांगड़ा पहली पसंद

सचिव पद के लिए विहिप के महामंत्री बजरंगलाल बांगड़ा पहली पसंद बताए जा रहे हैं. ट्रस्टी कृष्णमोहन भी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं. बजरंग लाल बागड़ा विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय व अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं.वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. बैठक में सदस्य रहे दिवंगत बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के स्थान पर नए सदस्य का मनोनयन संभव है. इस निर्णायक बैठक में ट्रस्टी वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन, स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ, महंत दिनेंद्रदास व नृपेंद्र मिश्र शामिल सहित अन्य पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे. बैठक में सदस्य रहे दिवंगत बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के स्थान पर नए सदस्य का मनोनयन संभव है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के सचिव आइएसएस प्रशांत लोखांडे, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी बैठक में रहेंगे.