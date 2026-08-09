/राम मंदिर ट्रस्ट को 2 सितंबर को मिल सकता है पहला CEO, 5,400 आवेदकों में से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार देंगे इंटरव्यू

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प्रवेश कुमार/अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. राम मंदिर परिसर के भव्य निर्माण और उसके प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. सूत्रों के अनुसार, 2 सितंबर को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की उच्चस्तरीय बैठक में पहले CEO के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है.
5,400 में से चुने जाएंगे शीर्ष उम्मीदवार
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में CEO पद के लिए देश भर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया देखने को मिली है. इस प्रतिष्ठित पद के लिए देश भर से कुल 5,400 लोगों ने आवेदन किया. अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रस्ट के CEO पद के लिए 5,400 से अधिक आवेदनों की प्राथमिक स्क्रीनिंग के बाद 54 आवेदकों का चयन हो गया है.
स्क्रीनिंग प्रक्रिया
प्राप्त आवेदनों की बारीकी से जांच (Screening) की जा रही है. केवल वही उम्मीदवार आगे बढ़ेंगे जो ट्रस्ट द्वारा तय किए गए कड़े मानदंडों और योग्यता पर खरे उतरेंगे.
अगस्त में इंटरव्यू
स्क्रीनिंग में सफल रहने वाले उम्मीदवारों को इसी अगस्त के महीने में इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
राम मंदिर परिसर में 3 सदस्यीय पैनल लेगा इंटरव्यू
इस पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए तीन विशेषज्ञों का एक विशेष पैनल गठित किया गया है. यह इंटरव्यू अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में ही आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद पैनल द्वारा चुने गए शीर्ष नामों की सूची ट्रस्ट को सौंपी जाएगी, जिसके बाद 2 सितंबर की बैठक में अधिकारिक घोषणा होने की पूरी संभावना है.
2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक
2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में CEO के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है. राम मंदिर दानपात्रों की धनराशि की गणना के दौरान चोरी के बाद CEO नियुक्ति का फैसला होगा. 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में तीन सदस्यीय CEO चयन समिति का गठन हुआ था.
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