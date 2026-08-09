/राम मंदिर ट्रस्ट को 2 सितंबर को मिल सकता है पहला CEO, 5,400 आवेदकों में से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार देंगे इंटरव्यू

प्रवेश कुमार/अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. राम मंदिर परिसर के भव्य निर्माण और उसके प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. सूत्रों के अनुसार, 2 सितंबर को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की उच्चस्तरीय बैठक में पहले CEO के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है.