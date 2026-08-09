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राम मंदिर ट्रस्ट को 2 सितंबर को मिल सकता है पहला CEO, 5,400 आवेदकों में से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार देंगे इंटरव्यू

Ram Mandir Trust CEO: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद शुरू हुए CEO नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है. बीते दिनों राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने CEO पद के लिए भर्ती निकाली थी. जिसमें करीब 5,400 आवेदन आए.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 09, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:17 PM IST
राम मंदिर ट्रस्ट को 2 सितंबर को मिल सकता है पहला CEO, 5,400 आवेदकों में से शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार देंगे इंटरव्यू
Image Credit: Ayodhya News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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