/अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद, चंपत राय के इस्तीफे पर बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि.....लापरवाही हुई, किसी के दबाव में नहीं छोड़ा पद

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर इन दिनों चंदे में हेराफेरी के आरोपों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. इस पूरे विवाद के बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज ने मंदिर से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.
चंपत राय के इस्तीफे पर स्पष्टीकरण
ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज ने साफ किया है कि यह फैसला पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत था. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, चंपत राय ने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया है. यह कहना बिल्कुल गलत और निराधार है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है.
स्वामी गोविंददेव गिरि ने स्वीकार किया कि कार्य के दौरान चूक हुई है. उन्होंने कहा, यह सच है कि चंपत राय काम में लापरवाही बरती. उन्हें इस बात का एहसास स्वयं हुआ और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ने का निर्णय लिया. इस निर्णय के पीछे किसी भी बाहरी व्यक्ति या संस्था का कोई दबाव नहीं था.
जांच और न्याय को लेकर ट्रस्ट का रुख
चंदे में धांधली के गंभीर आरोपों पर बोलते हुए स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज ने जांच एजेंसियों पर अपना पूरा भरोसा जताया है. उन्होंने कहा, मैं SIT द्वारा की जा रही जांच से पूरी तरह संतुष्ट हूं. हम किसी भी स्तर पर जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और न ही हमारा ऐसा कोई इरादा है.
उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि राम मंदिर का विषय आस्था और पवित्रता का प्रतीक है. उन्होंने कहा, यह अपराध केवल ट्रस्ट या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भगवान राम के खिलाफ किया गया है. हमारी मांग है कि जिन भी लोगों के इरादे बुरे थे और जिन्होंने इस पवित्र कार्य में गड़बड़ी की है, उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
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