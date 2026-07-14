Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद, चंपत राय के इस्तीफे पर बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि.....लापरवाही हुई, किसी के दबाव में नहीं छोड़ा पद

अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद, चंपत राय के इस्तीफे पर बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि.....लापरवाही हुई, किसी के दबाव में नहीं छोड़ा पद

Ayodhya News : प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर इन दिनों चंदे में हेराफेरी के आरोपों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है. इस पूरे विवाद के बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज ने मंदिर से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 14, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:20 PM IST
अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद, चंपत राय के इस्तीफे पर बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि.....लापरवाही हुई, किसी के दबाव में नहीं छोड़ा पद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संभल जामा मस्जिद विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 जुलाई तक टली
Sambhal news25 min ago
2
Bareilly latest news37 min ago
3
​Ayodhya News41 min ago
4
Bareilly News1 hr ago
5
चांदी का भाव1 hr ago