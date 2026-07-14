/अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद, चंपत राय के इस्तीफे पर बोले कोषाध्यक्ष गोविंद गिरि.....लापरवाही हुई, किसी के दबाव में नहीं छोड़ा पद

उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि राम मंदिर का विषय आस्था और पवित्रता का प्रतीक है. उन्होंने कहा, यह अपराध केवल ट्रस्ट या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भगवान राम के खिलाफ किया गया है. हमारी मांग है कि जिन भी लोगों के इरादे बुरे थे और जिन्होंने इस पवित्र कार्य में गड़बड़ी की है, उन्हें कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.