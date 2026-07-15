/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर ADA की कड़ी कार्रवाई, अंतिम नोटिस के बाद अब होगी सीलिंग

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब यह मामला सिर्फ पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है. आरोपी के अवैध निर्माण को लेकर प्राधिकरण ने अब सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
क्या है पूरा मामला?
राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के गंभीर आरोपों में लवकुश मिश्रा का नाम सामने आया था. इस मामले की जांच के बीच, अयोध्या विकास प्राधिकरण ने पाया कि लवकुश मिश्रा का मकान नियमों के विरुद्ध और बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है. प्राधिकरण ने इस अवैध निर्माण को लेकर पहले भी आरोपी को नोटिस जारी किया था.
अब नहीं बचेगा अवैध निर्माण
प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा को अपना पक्ष रखने और निर्माण से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए 15 जुलाई, 2026 तक का समय दिया था. हालांकि, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ADA के अधिकारी सख्त हो गए हैं. अधिकारियों ने आज लवकुश मिश्रा के घर पर एक अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया है. इस नोटिस के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब आगे कोई मोहलत नहीं दी जाएगी.
सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी
अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह आखिरी चेतावनी है. अब अगली कार्रवाई के रूप में मकान को सीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. नोटिस चस्पा करने का मतलब है कि अब कानूनी रूप से प्राधिकरण को सीलिंग की कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार मिल गया है. जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं. म मंदिर जैसे संवेदनशील मामले के आरोपी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण पर प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.
आगे क्या होगा?
अगर तय समय के भीतर मकान को खाली नहीं किया गया या खुद से अवैध हिस्से को नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंचकर इसे सील कर देगी. इसके बाद परिसर में किसी का भी प्रवेश वर्जित होगा. स्थानीय लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि प्रशासन यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.