/अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर ADA की कड़ी कार्रवाई, अंतिम नोटिस के बाद अब होगी सीलिंग

सीलिंग की कार्रवाई की तैयारी

अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह आखिरी चेतावनी है. अब अगली कार्रवाई के रूप में मकान को सीज करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. नोटिस चस्पा करने का मतलब है कि अब कानूनी रूप से प्राधिकरण को सीलिंग की कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार मिल गया है. जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं. म मंदिर जैसे संवेदनशील मामले के आरोपी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर किए गए निर्माण पर प्रशासन अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.