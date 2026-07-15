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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर ADA की कड़ी कार्रवाई, अंतिम नोटिस के बाद अब होगी सीलिंग

Ayodhya News : राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब यह मामला सिर्फ पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 15, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:55 PM IST
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी, आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर ADA की कड़ी कार्रवाई, अंतिम नोटिस के बाद अब होगी सीलिंग
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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