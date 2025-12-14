राम मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से वापस मांगेगा ऐतिहासिक सबूत और दस्तावेज, जानें क्यों उठी मांग

अयोध्या न्यूज/ प्रवेश कुमार : यूपी के अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट एक अहम कदम उठाने जा रहा है. ट्रस्ट अब सुप्रीम कोर्ट से उन सभी ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेज़ों को वापस मांगेगा, जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में जो भी प्रमाण, अवशेष और दस्तावेज़ प्राप्त हुए थे, वे सभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में हैं.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल बताया जा रहा है कि नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अब चूंकि इस फैसले को चुनौती देने वाला कोई नहीं है, ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट न्यायालय को औपचारिक पत्र लिखकर अनुरोध करेगा कि सभी सबूत और दस्तावेज़ वापस सौंप दिए जाएं. इन ऐतिहासिक धरोहरों को राम मंदिर परिसर में निर्माणाधीन संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालु और शोधकर्ता इन्हें देख और समझ सकें.

मंदिर परिसर में भव्य गैलरियां

उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर में भव्य गैलरियां बनाई जा रही हैं, जिनमें रामायण काल से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा. इसके लिए आईआईटी चेन्नई के साथ एमओयू किया जा रहा है. इन गैलरियों में हनुमान जी की मूर्ति को भी आधुनिक तकनीकी माध्यमों से आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2026 तक ये गैलरियां पूरी तरह तैयार हो जाएंगी और श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

देश-विदेश में उपलब्ध प्राचीन रामायणों का भी संग्रह भी

इसके साथ ही देश-विदेश में उपलब्ध प्राचीन रामायणों का भी संग्रह किया जाएगा. इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, जो यह तय करेगी कि किन प्राचीन रामायणों को राम लला के गर्भगृह में रखा जाएगा. नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि बाल्मीकि रामायण की सबसे प्राचीन प्रति वाराणसी स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय में सुरक्षित है, जिसे गर्भगृह में रखने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : कागजों में विकास, जमीन पर घोटाला, कुशीनगर में पंचायतों में बड़ा खुलासा

