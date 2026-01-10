Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3069472
Zee UP-UttarakhandAyodhya

IGRS रैंकिंग में अयोध्या परिक्षेत्र ने फिर मारी बाजी, पहले पायदान पर सभी 5 जिले; पूरे यूपी में बनाया रिकॉर्ड

Ayodhya News: आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में अयोध्या परिक्षेत्र अव्वल रहा. इस रैंकिंग में रेंज व सभी पांच जिलों को पहला स्थान मिला है. यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर दिख रहा है. इस उपलब्धि पर एडीजी/आईजी प्रवीण कुमार ने खुशी जाहिर की है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya News: यूपी पुलिस की जन शिकायत निस्तारण प्रणाली(आईजीआरएस) में अयोध्या परिक्षेत्र ने फिर शानदार प्रदर्शन किया है. यहां प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में पुलिस विभाग की सुदृढ़ व्यवस्था और प्रभावी कार्यप्रणाली से सुशासन, सुरक्षा और मर्यादा का माहौल बनता दिख रहा है. इसी का नतीजा है कि आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में अयोध्या परिक्षेत्र ने एक बार फिर बाजी मार ली है. 

अयोध्या परिक्षेत्र पूरे प्रदेश में अव्वल
आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में रेंज व सभी पांच जिलों को पहला स्थान मिला है. शिकायतों के निस्तारण में सभी पांचों जिलों ने शत-प्रतिशत अंक हासिल किए. जिन पांचों जिलों ने पहला रैंक हासिल किया है, उनमें बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकरनगर और सुल्तानपुर का नाम शामिल है. इस उपलब्धि पर एडीजी/आईजी प्रवीण कुमार ने बेहद खुश हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस जिले में मिलेगा ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला का मजा, हूबहू तैयार होगा राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज!

Add Zee News as a Preferred Source

इस उपलब्धि पर क्या बोले एडीजी/आईजी?
एडीजी/आईजी प्रवीण कुमार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सफलता हमारी आईजीआरएस टीम की मेहनत और सभी जिलों के पुलिस कप्तानों व थाना प्रभारियों की समर्पण भावना का परिणाम है. मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता है कि जनता की हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो. हमारा प्रयास रहेगा कि अयोध्या परिक्षेत्र हर महीने इसी तरह अव्वल रहे और जनता का विश्वास पुलिस पर और मजबूत हो.

पुलिसकर्मियों का बढ़ा मनोबल
इस रैंकिंग में पहले पायदान पर आने से परिक्षेत्र के पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है. जिलों में थानों पर शिकायतों का त्वरित समाधान, फॉलो-अप और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की प्रक्रिया को और मजबूर हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनसेवा और पारदर्शिता ही उनकी प्राथमिकता है. आने वाले महीनों में भी इसी प्रदर्शन को बनाए रखने का संकल्प लिया गया है.

टीम वर्क और अधिकारियों की सक्रियता का परिणाम 
बताया जा रहा है कि इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर देने से उत्तर प्रदेश में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का तेजी से समाधान हो रहा है. अयोध्या परिक्षेत्र में मिली ये कामयाबी टीम वर्क और अधिकारियों की सक्रियता का परिणाम है.

यह भी पढ़ें: यूपी में बनेगा 112 किमी लंबा एलीवेटेड ग्रीनफील्ड हाईवे, 93 गांव के किसानों की चमकेगी तकदीर, जुडे़गा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

यह भी पढ़ें: Happy Vishwa Hindi Diwas 2026: 'हिंदी है तो हम हैं', इन संदेशों को भेजकर बढ़ाएं अपनी भाषा का मान , सीएम योगी ने भी दी शुभकामनाएं

TAGS

Ayodhya IGRS rankingYogi Adityanathzero tolerance policypublic grievance resolution

Trending news

Ayodhya IGRS ranking
IGRS रैंकिंग में अयोध्या परिक्षेत्र ने फिर मारी बाजी, पहले पायदान पर सभी 5 जिले
Sonbhadra police
पिता को पता चली बेटी की एक बात, किसी और से था उसको प्यार, फिर चुपके से किया ये कांड
Vishwa Hindi Diwas 2026 ki Hardik Shubhkamnaye
हिंदी है तो हम हैं,इन संदेशों को भेजें,बढ़ाएं अपनी भाषा का मान, सीएम योगी ने दी बधाई
balrampur news
यूपी में मिलेगा ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला का मजा, हूबहू तैयार होगा पहला सस्पेंशन ब्रिज!
Hardoi News
Hardai News: हरदोई के जिला समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड? जानें क्यों हुई कार्रवाई?
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में भयंकर ठंड का टॉर्चर, चमोली समेत इन जिलों में माइनस में पहुंचा पारा
Balrampur Weather
बलरामपुर में घने कोहरे का कहर, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, विजिबिलिटी बेहद कम
uppsc ro aro exam date
यूपी लोकसेवा आयोग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, RO-ARO 2023 मुख्य परीक्षा की बदली डेट
Bareilly News
प्यार की खातिर तोड़ी मजहब की दीवार! आशिया से बनी अंशिका, शादी बनी चर्चा का विषय
UP News
महाराष्ट्र-गुजरात को टक्कर देगा यूपी! बन रहा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब