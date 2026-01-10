IGRS रैंकिंग में अयोध्या परिक्षेत्र ने फिर मारी बाजी, पहले पायदान पर सभी 5 जिले; पूरे यूपी में बनाया रिकॉर्ड

Ayodhya News: यूपी पुलिस की जन शिकायत निस्तारण प्रणाली(आईजीआरएस) में अयोध्या परिक्षेत्र ने फिर शानदार प्रदर्शन किया है. यहां प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में पुलिस विभाग की सुदृढ़ व्यवस्था और प्रभावी कार्यप्रणाली से सुशासन, सुरक्षा और मर्यादा का माहौल बनता दिख रहा है. इसी का नतीजा है कि आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में अयोध्या परिक्षेत्र ने एक बार फिर बाजी मार ली है.

अयोध्या परिक्षेत्र पूरे प्रदेश में अव्वल

आईजीआरएस मासिक रैंकिंग में रेंज व सभी पांच जिलों को पहला स्थान मिला है. शिकायतों के निस्तारण में सभी पांचों जिलों ने शत-प्रतिशत अंक हासिल किए. जिन पांचों जिलों ने पहला रैंक हासिल किया है, उनमें बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, अम्बेडकरनगर और सुल्तानपुर का नाम शामिल है. इस उपलब्धि पर एडीजी/आईजी प्रवीण कुमार ने बेहद खुश हैं.

इस उपलब्धि पर क्या बोले एडीजी/आईजी?

एडीजी/आईजी प्रवीण कुमार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह सफलता हमारी आईजीआरएस टीम की मेहनत और सभी जिलों के पुलिस कप्तानों व थाना प्रभारियों की समर्पण भावना का परिणाम है. मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता है कि जनता की हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो. हमारा प्रयास रहेगा कि अयोध्या परिक्षेत्र हर महीने इसी तरह अव्वल रहे और जनता का विश्वास पुलिस पर और मजबूत हो.

पुलिसकर्मियों का बढ़ा मनोबल

इस रैंकिंग में पहले पायदान पर आने से परिक्षेत्र के पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है. जिलों में थानों पर शिकायतों का त्वरित समाधान, फॉलो-अप और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने की प्रक्रिया को और मजबूर हुआ है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनसेवा और पारदर्शिता ही उनकी प्राथमिकता है. आने वाले महीनों में भी इसी प्रदर्शन को बनाए रखने का संकल्प लिया गया है.

टीम वर्क और अधिकारियों की सक्रियता का परिणाम

बताया जा रहा है कि इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर देने से उत्तर प्रदेश में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों का तेजी से समाधान हो रहा है. अयोध्या परिक्षेत्र में मिली ये कामयाबी टीम वर्क और अधिकारियों की सक्रियता का परिणाम है.

