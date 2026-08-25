/अयोध्या में सरयू का जलस्तर घटा... लेकिन संकट अब भी बरकरार, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में जुटा प्रशासन

प्रशासन ने बताई ताजा स्थिति

एसडीएम रुदौली, विनोद कुमार गुप्ता ने बताया, शहरी क्षेत्र में जलभराव और कृषि क्षति की कोई सूचना नहीं है. जिले के प्रमुख तटबंध सुरक्षित हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है. बाढ़ प्रभावित परिवारों को अब तक 2370 राहत किट, 1450 लंच पैकेट और पशुओं के लिए 350 कुंतल भूसा वितरित किया जा चुका है. जिले में 14 बाढ़ शरणालय चिन्हित हैं, जबकि सोहावल के सहारा बाग में एक शरणालय में करीब 100 लोग रह रहे हैं. प्रभावित क्षेत्रों में 10 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं और आवागमन व निगरानी के लिए 18 नावें संचालित की जा रही हैं. स्वास्थ्य विभाग की 37 टीमें लगातार प्रभावित गांवों का भ्रमण कर रही है. अब तक 1224 ओआरएस पैकेट और 2912 क्लोरीन टैबलेट बांटी जा चुकी हैं.