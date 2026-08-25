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अयोध्या में सरयू का जलस्तर घटा... लेकिन संकट अब भी बरकरार, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में जुटा प्रशासन

Ayodhya News: अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर पहले से नीच उतर गया है लेकिन पानी अभी भी खतरे के निशान से करीब 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है. प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए प्रशासन ने स्वास्थय विभाग की टीमें लगा दी हैं, ग्रामीणों और उनके पशुओं को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है.

Written ByPravesh Kumar Edited ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 25, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:37 PM IST
अयोध्या में सरयू का जलस्तर घटा... लेकिन संकट अब भी बरकरार, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में जुटा प्रशासन

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