/अयोध्या में सरयू का जलस्तर घटा... लेकिन संकट अब भी बरकरार, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में जुटा प्रशासन

राज्य चुनें
अयोध्या/प्रवेश कुमार: अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर में अब गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि नदी अभी भी खतरे के निशान से करीब 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जलस्तर कम होने के साथ तराई क्षेत्रों में कटान और संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी हैं. लोगों को ओआरएस और क्लोरीन की गोलियां वितरित की जा रही हैं, जबकि पशु चिकित्सा विभाग की टीमें भी लगातार उपचार और टीकाकरण में जुटी हैं. अयोध्या की सदर, सोहावल और रुदौली तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं.
प्रशासन ने बताई ताजा स्थिति
एसडीएम रुदौली, विनोद कुमार गुप्ता ने बताया, शहरी क्षेत्र में जलभराव और कृषि क्षति की कोई सूचना नहीं है. जिले के प्रमुख तटबंध सुरक्षित हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में बनी हुई है. बाढ़ प्रभावित परिवारों को अब तक 2370 राहत किट, 1450 लंच पैकेट और पशुओं के लिए 350 कुंतल भूसा वितरित किया जा चुका है. जिले में 14 बाढ़ शरणालय चिन्हित हैं, जबकि सोहावल के सहारा बाग में एक शरणालय में करीब 100 लोग रह रहे हैं. प्रभावित क्षेत्रों में 10 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं और आवागमन व निगरानी के लिए 18 नावें संचालित की जा रही हैं. स्वास्थ्य विभाग की 37 टीमें लगातार प्रभावित गांवों का भ्रमण कर रही है. अब तक 1224 ओआरएस पैकेट और 2912 क्लोरीन टैबलेट बांटी जा चुकी हैं.
विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि हालांकि पानी घट रहा है. पानी घटने से संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट गई है. वो लगातार गांव-गांव जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. लोगों को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए छिड़काव आदि किया जायेगा. संक्रमण की रोकथाम के लिए दवाई आदि का भी वितरण किया जाएगा. पशुओं को संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए भी टीम तैयार की गई हैं.
जिलाधिकारी ने दिये निर्देश
वहीं, पशु चिकित्सा विभाग की 21 टीमें पशुओं के उपचार और टीकाकरण में लगी हैं. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने संबंधित विभागों को लगातार निगरानी और राहत कार्य जारी रखने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है.
रुदौली विधायक रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय लोगों का हाल जाना है. अधिकारियों को ग्रामीणों की मदद और राहत के लिए जरूरी निर्देश दिये है. प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में प्रशासन और अधिकारी प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद और बाढ़ की रोकथाम में लगे हैं. हम लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के संपर्क में हैं.